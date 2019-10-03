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Son dakika: 'nda kavga!

İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, "Hakaret" ve "Silahla tehdit" davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin C -1 katında birbirlerine girdi. Davanın ardından duruşmadan çıkan taraflar, adliyenin metro yönüne çıkışı olan katın koridorunda birbirlerine girdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 17:46

İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, "Hakaret" ve "Silahla tehdit" davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin C -1 katında birbirlerine girdi. Davanın ardından duruşmadan çıkan taraflar, adliyenin metro yönüne çıkışı olan katın koridorunda birbirlerine girdi. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaylarda iki kişinin kafasından yaralandığı öğrenildi. Kavgaya polisin müdahalesiyle sona erdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi

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Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga!
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