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  • Şile'de karaya oturan "Natalia" her geçen gün batıyor

'de karaya oturan "" her geçen gün batıyor

adlı gemi kaderine terk edildi... Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 10 ay önce karaya oturan Komor adaları bandralı Natalia adlı kargo gemisi kaderine terk edildi. Kazanın ardından başlatılan çalışmalarda gemideki yakıt boşaltılmış ardından geminin su altındaki bölümünün hasarının tespiti için dalgıçlar tarafından çalışma yapılmıştı. Çalışmaların sonucunda bir daha yüzemeyeceği tespit edilen Natalia adlı gemi büyük bölümü parçalanmış halde bekliyor.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 11:25
Şile'de karaya oturan Natalia her geçen gün batıyor

açıklarında 19 Aralık 2018'de, adlı kuru yük gemisi 04.30 sıralarında yardım çağrısında bulunmuştu. Şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklenen gemi, sabah saat 09.00 sıralarında Karaburun mevkiinde karaya oturmuştu.

Şile'de karaya oturan Natalia her geçen gün batıyor

Gemide bulunan 16 personel Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerce kurtarılmıştı.

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Şile'de karaya oturan Natalia her geçen gün batıyor

O tarihten bu yana karaya oturduğu yerde bulunan adlı kargo gemisini kurtarmak için bir süre çalışmalar yürütüldü. Gemideki yakıtın boşaltılmasının ardından dalgıçlar tarafından geminin su altında kalan kısımlarında detaylı inceleme yapıldı.

Şile'de karaya oturan Natalia her geçen gün batıyor

Çalışmalar sonucu adlı kuru yük gemisinin omurgasında büyük hasar meydana geldiği ve bir daha yüzdürülemeyeceği tespit edildi.

Şile'de karaya oturan Natalia her geçen gün batıyor

ENKAZ KADERİNE TERK EDİLDİ

Bu gelişme üzerine geminin çevresindeki çalışmalara son verilirken, enkaz da kaderine terk edildi. Geminin üzerindeki elektronik cihazlar ve kullanılabilecek parçalar söküldü.

Şile'de karaya oturan Natalia her geçen gün batıyor

Geminin büyük bölümünün su aldığı görülürken, kaptan köşkü ve kamaraların bulunduğu alanın da büyük bölümünün parçalandığı görüldü. Gemi enkazının son hali havadan da görüntülendi.

Şile'de karaya oturan Natalia her geçen gün batıyor

Kaydedilen görüntüleri izlemek için tıklayınız.

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