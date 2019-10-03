Şile'de karaya oturan "Natalia" her geçen gün batıyor

Natalia adlı gemi kaderine terk edildi... Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 10 ay önce karaya oturan Komor adaları bandralı Natalia adlı kargo gemisi kaderine terk edildi. Kazanın ardından başlatılan çalışmalarda gemideki yakıt boşaltılmış ardından geminin su altındaki bölümünün hasarının tespiti için dalgıçlar tarafından çalışma yapılmıştı. Çalışmaların sonucunda bir daha yüzemeyeceği tespit edilen Natalia adlı gemi büyük bölümü parçalanmış halde bekliyor.
Giriş Tarihi: 03.10.2019
10:53
Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
11:25