Sağanak Karadeniz’i vurdu

BUGÜN NELER OLDU

DoğuKaradeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan ve Rize, Artvin, Trabzon'da etkili olan sağanak, bazı bölgelerde su baskınları, sel ve heyelana neden oldu. Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanda 17, Rize merkeze bağlı 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Pazar ilçesine bağlı Irmak köyünde, köprü su altında kalınca araç içerisinde yolda mahsur kalan 7 kişi AKUT ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Yeniyol mahallesinde, İçkale deresinin taşması sonucu evlerinin girişini su ve çamur basınca mahsur kalan Mehmet Kasımoğlu ile eşi Meliha Kasımoğlu ve kayınvalidesi Huriye Yıldız, yine AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarıldı. Solunum yetmezliği çeken Huriye Yıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemalpaşa ilçesinde ise denizde hortum meydana geldi. Trabzon'da, gök gürültülü sağanak etkili olurken yollar, kısa sürede göle döndü. Bir trafik polisi ise ayakkabılarını çıkartıp paçalarını sıvayarak, tıkanan mazgalı açtı. Sürücüler, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde meydana gelen hortum yıktı geçti. Karamurat köyünde 12 evin çatısı uçarken, bazı evlerde de hasar oluştu.Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ilçede, yamaçlardan gelen suların taşıdığı balçık nedeniyle, denizin rengi kırmızıya döndü. Bartın Irmağı'nın da su seviyesi yağmurla birlikte yükselirken Liman Bölgesi'nde denizin rengi, çamurlu su nedeniyle sarıya döndü.