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Bu hafta aktüel ürünler kataloğu burada! BİM Cuma aktüel ürünler listesi yayınlandı

Türkiye'nin birçok noktasında faaliyet gösteren marketler zinciri , her hafta uygun fiyata aktüel ürünler ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu tüketiciler tarafından da her hafta merakla araştırılıyor. Bu hafta da heyecanla beklenen BIM aktüel kataloğu yayınlandı İlgili tam liste, kurumun resmi sitesinden vatandaşların erişimine açıldı. Haftanın BİM aktüel ürünler listesinde indirimli mutfak fırsatları öne çıkarken, kışlık ürünler de oldukça iddialı. Haftanın dikkat çekenleri ise hiç şüphesiz, Kumtel marka ankastre set ile Heifer dik durabilen süpürge... İndirimden yararlanmak isteyen yurttaşlar da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte yeni haftaya ait, indirimli mutfak ürünleri ile çeşitli fırsatları içeren 11 Ekim 2019 Cuma BIM aktüel ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:38
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu burada! BİM 11 Ekim Cuma aktüel ürünler listesi yayınlandı

Yeni haftaya kapsamında 11 Ekim için kataloğu yayınlandı. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açıldı. Tam bu noktada, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak ürünleri ile kışlık giysiler gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLER VAR? 11 EKİM 2019 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Kumtel marka ankastre set olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ürünleri bulunurken, kışlık ayakkabı, bot arayanlar için de fırsatlar bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 11 Ekim BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu burada! BİM 11 Ekim Cuma aktüel ürünler listesi yayınlandı
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