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  • Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Ekim BİM aktüel ürünler listesi ile kaçırılmaz fırsatlar...

Yeni hafta ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi ile kaçırılmaz fırsatlar...

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen kataloğu tam liste olarak yayınlandı. İlgili kataloğun paylaşılmasının ardından, ' BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitlili ve indirimli mutfak ürünleri bulunurken, kışlık mont, ayakkabı fırsatları da bir hayli dikkat çekiyor. Öyle ki, Kumtel ankastre setten Türk kahvesi makinesine kadar kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Haberimizi aşağıya doğru kaydırarak, mutfak fırsatlarını da kapsayan BİM 11 Ekim 2019 Cuma kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 21:56 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 22:29
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Ekim BİM aktüel ürünler listesi ile kaçırılmaz fırsatlar...

2019 günü raflarda yerini alacak olan kataloğu açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı.

İşte BİM aktüel ürünler kataloğu!

Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Ekim BİM aktüel ürünler listesi ile kaçırılmaz fırsatlar...
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Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Ekim BİM aktüel ürünler listesi ile kaçırılmaz fırsatlar...
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Ekim BİM aktüel ürünler listesi ile kaçırılmaz fırsatlar...
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Ekim BİM aktüel ürünler listesi ile kaçırılmaz fırsatlar...
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Ekim BİM aktüel ürünler listesi ile kaçırılmaz fırsatlar...
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Ekim BİM aktüel ürünler listesi ile kaçırılmaz fırsatlar...
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