Giriş Tarihi: 06.12.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 08:28
Adli emanet soygununda o kiralık araç aranıyor
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet kasasından 25 kg altın ve 50 kg gümüşün çalınmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Erdal Timurtaş'ın, adliye yakınındaki bir fakültenin arkasına park ettiği kiralık araca altınları yükleyip kaçtığı tespit edildi. Söz konusu kiralık aracın izini süren İstanbul polisi, kiralık aracı soygun ve sonrası günlerde kiralayanlar ile araç kiralama şirketini mercek altına aldı.