Haberler
Yaşam
Avcılar'da kan donduran olay: 'Hasar miktarı' tartışması cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 03.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:44
Avcılar'da kan donduran olay: 'Hasar miktarı' tartışması cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Avcılar'da kaza sonrası taraflar arasında çıkan 'hasar miktarı' tartışması husumete dönüştü. Burhan P., taraflar arasında aracılık yaparken mağdur tarafın uzlaşmaya gitmemesini sağladığını öne sürdüğü Çağlar Turaloğlu (39)'nu silahla öldürdü. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan cinayet anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.