Avcılar’da kan donduran olay: ’Hasar miktarı’ tartışması cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

TRAFİK KAZASI SONRASI 'HASAR MİKTARI' TARTIŞMASI

Emniyette ifadesi alınan Burhan P.'nin cinayeti, 15 gün önce meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası kendisinden istenen parayı fazla bulduğu için işlediği ortaya çıktı. Taraflar arasında aracılık yaptığı öne sürülen Çağlar Turaloğlu ile Burhan P. arasında bu nedenle husumet oluştuğu öğrenildi. Olay günü arkadaşlarıyla alkol aldığı belirlenen Burhan P.'nin, telefonda bu konuyla ilgili tartıştığı Turaloğlu'nun yanına giderek silahla ateş ettiği tespit edildi.

Avcılar'da kaza sonrası 'hasar miktarı' tartışması cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video