Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık 2025 Çarşamba reyting sıralaması ile birinci kim oldu?

Giriş Tarihi: 04.12.2025 06:18 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 06:19

3 Aralık 2025 akşamında ekranlarda nefes bir reyting yarışı yaşandı. Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlerken Total, AB ve ABC1 sıralamalarında zirve mücadelesi dikkat çekti. Dün gecenin reyting sonuçları merak edilirken programların izlenme oranları günbegün takip ediliyor. Peki, 3 Aralık 2025 Çarşamba reyting sıralaması ile birinci kim oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Aralık 2025 Çarşamba gününe ilişkin reyting sıralaması henüz belli olmadı. Liste netleştiğinde haberimize eklenecek.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SIRALAMASI NASILDI?

Geçen haftaki sıralama şu şekilde;

TOTAL GRUBU

1. Eşref Rüya

2. Müge Anlı ile Tatlı Sert

3. Sahipsizler

AB GRUBU

1. Eşref Rüya

2. Müge Anlı ile Tatlı Sert

3. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

ABC GRUBU

1. Eşref Rüya

2. Müge Anlı ile Tatlı Sert

3. Esra Erol'da