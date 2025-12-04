Haberler
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık 2025 Çarşamba reyting sıralaması ile birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 04.12.2025 06:18
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 06:19
3 Aralık 2025 akşamında ekranlarda nefes bir reyting yarışı yaşandı. Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlerken Total, AB ve ABC1 sıralamalarında zirve mücadelesi dikkat çekti. Dün gecenin reyting sonuçları merak edilirken programların izlenme oranları günbegün takip ediliyor. Peki, 3 Aralık 2025 Çarşamba reyting sıralaması ile birinci kim oldu?