Bakan Kurum'u yeni evlerinde sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar! "Bizim için dünyanın en büyük mutluluğu"

Bakan Kurum ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını aileye ileterek, "Allah böyle bir depremi bir daha yaşatmasın. Güle güle oturun. Biz seni izledik, üzüldük. Beraber ağladık, beraber mücadele ettik. Şimdi de sizi böyle görüyoruz ya dünyanın en büyük mutluluğu bu bizim için. O acı günlerden sonra bugünleri gördük ya Rabbimize şükrediyoruz, hamdediyoruz" ifadelerini kullandı.