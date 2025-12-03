Haberler
Bakan Kurum'u yeni evlerinde sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar! "Bizim için dünyanın en büyük mutluluğu"
Giriş Tarihi: 03.12.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:03
Afet konutlarının inşa çalışmalarındaki son durumu incelemek için Kahramanmaraş'a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından çekilen görüntülerde çadırlarının önünde gözyaşı döken Mehmet (63) - Hatice Koyunlu (58) çiftinin köy evlerine konuk oldu. Bakan Kurum'u sevinç gözyaşlarıyla karşılayan Hatice Koyunlu, "Bizi bu çilelerden kurtardılar. Bu dertten kurtardılar. Dünya durdukça durasınız" derken, Mehmet Koyunlu da "Sayenizde villa gibi evde oturuyoruz" ifadelerini kullandı.