Haberler Yaşam Sıcaklıklar birden düşüyor! İstanbul için tarih verildi: Çok kuvvetli olacak
Giriş Tarihi: 05.12.2025 18:35

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu verilerine göre, yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 65 ilde sağanak yağışlar beklenirken 8 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. İstanbul için ise sıcaklıkların 10 derece civarına düşeceği ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. İşte son hava durumu tahminleri ve detaylar...

Son dakika haberli... Aralık ayı ile birlikte kış kendini göstermeye başladı. Sıcaklıkların giderek düştüğü günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneli için önemli hava durumu uyarıları geldi.

Meteoroloji; Adana, Aydın, Isparta, İzmir, Antalya, Burdur ve Mersin için sarı, Muğla için ise turuncu kodlu uyarı yayınladı.

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 6 Aralık Cumartesi ile 8 Aralık Pazartesi günleri arasını kapsayan kritik bir hava durumu uyarısı yayınladı.

Sıcaklıklar Cumartesi gecesinden itibaren aniden 10°C civarına gerileyecek. Bu düşüşe paralel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Yağışlar, Pazar öğleden sonra etkisini artırarak fırtına şeklinde şiddetlenecek. Fırtına ve sağanağın, Pazartesi sabahına kadar etkili olması tahmin ediliyor.

AKOM, olası su baskını, ulaşım aksaklıkları ve ağaç/çatı uçmalarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya, Mersin ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 7°C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 12°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 6°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney ve doğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve çok çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 10°C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ilçelerinde doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ISPARTA 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam (Cuma) ve yarın öğleden sonra aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 5°C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam (Cuma) saatlerinde yağmurlu

KONYA 5°C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam (Cuma) ve öğleden sonra aralıklı yağmurlu

NEVŞEHİR 7°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam (Cuma) saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam (Cuma) ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam (Cuma) ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

DÜZCE 7°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SİNOP 13°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz, sabah saatlerinde Doğu Kardeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 5°C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

RİZE 9°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON 11°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS -8°C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MALATYA 2°C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN -2°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN 4°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 3°C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 10°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

