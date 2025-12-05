Sıcaklıklar birden düşüyor! İstanbul için tarih verildi: Çok kuvvetli olacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 12°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 6°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.