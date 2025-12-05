Haberler
Sıcaklıklar birden düşüyor! İstanbul için tarih verildi: Çok kuvvetli olacak
Giriş Tarihi: 05.12.2025 18:35
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu verilerine göre, yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 65 ilde sağanak yağışlar beklenirken 8 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. İstanbul için ise sıcaklıkların 10 derece civarına düşeceği ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. İşte son hava durumu tahminleri ve detaylar...