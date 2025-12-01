Haberler
Bu hafta burçları neler bekliyor? 1-7 Aralık yapay zeka haftalık burç yorumları
Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:57
Merkür retrosunu geride bıraktığımız bu günlerde yeni ayın enerjisi astroloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayının ilk haftası Yay sezonunun yoğun enerjisi, Venüs'ün Akrep burcundaki hareketliliği ve Mars-Satürn uyumu ile şekilleniyor. Peki, bu hafta burçları neler bekliyor? İşte yapay zekanın gözünden 1-7 haftalık burç yorumları.