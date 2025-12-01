Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bu hafta burçları neler bekliyor? 1-7 Aralık yapay zeka haftalık burç yorumları
Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:55 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:57

Bu hafta burçları neler bekliyor? 1-7 Aralık yapay zeka haftalık burç yorumları

Merkür retrosunu geride bıraktığımız bu günlerde yeni ayın enerjisi astroloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayının ilk haftası Yay sezonunun yoğun enerjisi, Venüs'ün Akrep burcundaki hareketliliği ve Mars-Satürn uyumu ile şekilleniyor. Peki, bu hafta burçları neler bekliyor? İşte yapay zekanın gözünden 1-7 haftalık burç yorumları.

Bu hafta burçları neler bekliyor? 1-7 Aralık yapay zeka haftalık burç yorumları

Aralık ayının ilk haftasında gökyüzündeki hareketlilik burçlar üzerinde güçlü dönüşümlere yol açıyor. Yay sezonunun etkileri, Akrep'te ilerleyen Venüs'ün derin sezgiselliği ve Mars-Satürn uyumu haftaya yön veriyor. İşte 1-7 Aralık haftasına ilişkin burç yorumları;

Bu hafta burçları neler bekliyor? 1-7 Aralık yapay zeka haftalık burç yorumları

1-7 Aralık Burç Yorumları
Koç

Aralık senin için hızlı bir giriş yapıyor. Dolunay sonrası kalan zihinsel karışıklık toparlanmaya başlıyor. Hafta boyunca özellikle iş iletişimlerinde güçlü olacaksın. Yolculuk, eğitim veya yeni bir hedef için adım atabilirsin. Sabırsızlık yalnızca ilişkilerde sorun çıkarabilir.

Boğa

Venüs Akrep'te olduğu için ilişkilerin nabzı sende. Derin bir konuşma, yüzleşme veya duygu değişimi gündemde olabilir. Maddi bir konuda beklediğin netlik geliyor. Hafta boyunca iç sesini dinlemek iyileştirici.

İkizler

Dolunayın etkisi hâlâ üzerinde: kararlar, yüzleşmeler, yeni başlangıçlar. İlişkilerde denge kurmak önemli. Hafta ortasında bir partnerlik, ortaklık veya iş birliği konusuna açıklık geliyor. Zihnin çok aktif, dinlenmeyi ihmal etme.

Yengeç

Yoğun bir iş temposu seni karşılıyor. Mars–Satürn uyumu, hedeflerin için somut adımlar atmanı sağlıyor. Sağlık ve günlük düzen konuları ön planda. Hafta sonunda duygusal olarak rahatlayacağın bir gelişme var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu hafta burçları neler bekliyor? 1-7 Aralık yapay zeka haftalık burç yorumları

Aslan

Aralık seni yaratıcı, sosyal ve hareketli bir enerjiyle karşılıyor. Aşk hayatı da kıpırdanabilir. Venüs'ün etkisi geçmişten bir konuyu gündeme taşıyabilir. Hafta sonuna doğru romantik sürprizler veya keyifli bir etkinlik söz konusu.

Başak

Ev, aile ve düzen konuları haftanın merkezinde. Taşınma, düzenleme, yenileme veya aile içi bir meselede çözüm adımı gelebilir. Merkür'ün Oğlak enerjisine yaklaşması seni güçlendirecek; hafta boyunca plan yapmak çok verimli.

Terazi

İletişim trafiği yoğun. Kısa yolculuklar, görüşmeler, toplantılar veya yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Venüs Akrep'te olduğu için finansal konularda daha stratejik davranıyorsun. Hafta ortasında sürpriz bir haber gelebilir.

Akrep

Venüs burcunda ilerlerken çekiciliğin artıyor. Maddi konularda dikkatli ama kararlı adımlar atabileceğin bir hafta. Kendini yenileme, stil değişikliği veya kişisel bir karar gündeme gelebilir. Hafta sonunda enerjin tazeleniyor.

Bu hafta burçları neler bekliyor? 1-7 Aralık yapay zeka haftalık burç yorumları

Yay

Güneş senin burcunda olduğu için özgüvenin yüksek. Fakat Venüs'ün etkisi içsel konuları gündeme taşıyabilir. Bir sırrı öğrenebilir, bir yüzleşmeye girebilir ya da geçmiş bir konuyu kapatabilirsin. Hafta sonunda enerjin tamamen yükseliyor.

Oğlak

Sosyal çevre, arkadaşlar ve geleceğe dair hedefler ön planda. Bir planın somutlaştığını görebilirsin. Merkür retro öncesi Oğlak'a hazırlanırken zihnini netleştiriyor. Hafta boyunca sezgilerin kuvvetli; rüyalar sembolik olabilir.

Kova

Kariyer ve hedef alanı çok aktif. Yeni bir iş teklifi, görünürlük artışı veya önemli bir görev gelebilir. Mars–Satürn desteği, attığın adımların kalıcı olacağını gösteriyor. Hafta sonunda rahat bir nefes alıyorsun.

Balık

Aralık ayına geniş perspektifli bir enerjiyle giriyorsun. Eğitim, seyahat veya hukuki bir konu gündeme gelebilir. Dolunay sonrası fark ettiğin bir gerçeği işlemek önemli. Hafta boyunca sezgisel olarak doğru yönlere çekileceksin.