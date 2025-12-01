Bu hafta burçları neler bekliyor? 1-7 Aralık yapay zeka haftalık burç yorumları

1-7 Aralık Burç Yorumları

Koç

Aralık senin için hızlı bir giriş yapıyor. Dolunay sonrası kalan zihinsel karışıklık toparlanmaya başlıyor. Hafta boyunca özellikle iş iletişimlerinde güçlü olacaksın. Yolculuk, eğitim veya yeni bir hedef için adım atabilirsin. Sabırsızlık yalnızca ilişkilerde sorun çıkarabilir.

Boğa

Venüs Akrep'te olduğu için ilişkilerin nabzı sende. Derin bir konuşma, yüzleşme veya duygu değişimi gündemde olabilir. Maddi bir konuda beklediğin netlik geliyor. Hafta boyunca iç sesini dinlemek iyileştirici.

İkizler

Dolunayın etkisi hâlâ üzerinde: kararlar, yüzleşmeler, yeni başlangıçlar. İlişkilerde denge kurmak önemli. Hafta ortasında bir partnerlik, ortaklık veya iş birliği konusuna açıklık geliyor. Zihnin çok aktif, dinlenmeyi ihmal etme.

Yengeç

Yoğun bir iş temposu seni karşılıyor. Mars–Satürn uyumu, hedeflerin için somut adımlar atmanı sağlıyor. Sağlık ve günlük düzen konuları ön planda. Hafta sonunda duygusal olarak rahatlayacağın bir gelişme var.