SON DAKİKA! Denizli’de korkunç cinayet! Lise öğrencisinden şok ifade: Yapamazsın dedi, tetiğe bastım...

Tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne neden olan Burak K. ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise 'Yapamazsın' dedi. Ben de içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.