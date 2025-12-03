Haberler
SON DAKİKA! Denizli'de korkunç cinayet! Lise öğrencisinden şok ifade: Yapamazsın dedi, tetiğe bastım...
Giriş Tarihi: 03.12.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:22
Son dakika... Denizli'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Burak K., babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken şaka amaçlı silahı doğrulttuğu İran uyruklu kız arkadaşı Zahra Jahani'yi (15) başından vurdu. Jahani olay yerinde hayatını kaybederken, cinayetten sonra dağa kaçan Burak K jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Burak K'nın ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise 'Yapamazsın' dedi. Ben de içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.