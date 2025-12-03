SON DAKİKA! Denizli’de korkunç cinayet! Lise öğrencisinden şok ifade: Yapamazsın dedi, tetiğe bastım...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.12.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:22

Son dakika... Denizli'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Burak K., babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken şaka amaçlı silahı doğrulttuğu İran uyruklu kız arkadaşı Zahra Jahani'yi (15) başından vurdu. Jahani olay yerinde hayatını kaybederken, cinayetten sonra dağa kaçan Burak K jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Burak K'nın ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise 'Yapamazsın' dedi. Ben de içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
Son dakika: Korkunç olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki lise öğrencisi olan Burak K. (15), ailesiyle birlikte yaşadığı evinde yalnız olduğu sırada kız arkadaşı İran vatandaşı Zahra Jahani'yi (15) eve davet etti.

Zahra Jahani, erkek arkadaşının evine kız kardeşiyle birlikte gitti. 3 arkadaş evde otururken, Burak K. babasına ait olan ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip şaka yapmak istedi.

Jahani'ye silahı doğrultan Burak K. tüfeğin boş olduğunu düşünerek tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçmalar, Zahra Jahani'nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığıldığının gören kız kardeşi dışarı çıkarak, 'Ablamı öldürdü' diye bağırdı. Korkuyla paniğe kapılan Burak K., evden kaçtı.

DAĞA KAÇTI, YAKALANDI

Çocuğun çığlıkları ve silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Jahani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Jahani'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayın ardından evden kaçan Burak K. evin yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karakaya Dağında jandarma ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne neden olan Burak K. ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise 'Yapamazsın' dedi. Ben de içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.