“Ne uğraşıyorsun avukata ver” deyip kalbinden vuruldu: Maddi hasarlı kaza tartışması cinayetle bitti!
Giriş Tarihi: 02.12.2025 14:30
İstanbul Avcılar'da kan donduran olay: İki hafta önceki trafik kazası anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmaya müdahil olan 39 yaşındaki Çağlar Turaloğlu, kurşunlara hedef oldu. 9 gün süren yaşam savaşını kaybeden Turaloğlu'nun katil zanlısı ve arkadaşı kıskıvrak yakalandı.