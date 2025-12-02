Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam “Ne uğraşıyorsun avukata ver” deyip kalbinden vuruldu: Maddi hasarlı kaza tartışması cinayetle bitti!
Giriş Tarihi: 02.12.2025 14:30

“Ne uğraşıyorsun avukata ver” deyip kalbinden vuruldu: Maddi hasarlı kaza tartışması cinayetle bitti!

İstanbul Avcılar'da kan donduran olay: İki hafta önceki trafik kazası anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmaya müdahil olan 39 yaşındaki Çağlar Turaloğlu, kurşunlara hedef oldu. 9 gün süren yaşam savaşını kaybeden Turaloğlu'nun katil zanlısı ve arkadaşı kıskıvrak yakalandı.

Yunus Emre KAVAK
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde 22 Kasım gecesi saat 04:15 sıralarında meydana gelen olayda Çağlar Turaloğlu isimli şahıs silahla vurularak ağır yaralandı. Yaralı adam kaldırıldığı hastanede 9 gün süren yaşam savaşını dün kaybetti. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çağlar Turaloğlu

Yapılan çalışmalarda görgü tanığı C.B.; "Olay günü Burhan ve bir arkadaşım ile birlikte birkaç mekan gezip alkol aldık. Burhan telefonda biri ile konuşmaya başladı. Ardından konuşma küfürlü tartışmaya döndü. Olay yerinde gittik Burhan araçtan indi bir kişiye ateş etti. Ben ambulansı aradım sonra olay yerinden ayrıldı. Burhan bir kaza yaşamış maddi anlaşmazlık olmuş diye biliyorum" dedi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya silah kullandığı değerlendirilen Buran P. ve arkadaşı Serdar Ö.'yü Küçükçekmece'de dün yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNLER ÖNCEKİ KAZADAN DOLAYI TARTIŞMIŞLAR

Şüpheli Burhan P. ilk beyanında "Ben olaydan 15 gün kadar önce Ferit isimli biri ile trafik kazası yaşadım. Maddi hasarlı kaza ile ilgili konuşurken, karşı tarafın arkadaşı araya girip 'ne uğraşıyorsun avukata ver gitsin' dedi.

Bende öfkelendim buluşmaya gittik, olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü.