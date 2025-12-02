Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.12.2025 14:15

SEPETLER TAŞIYOR! Tarım Kredi aktüel 2-8 Aralık 2025: Çay, pirinç, tavuk, deterjanlar, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatifi'nin yeni indirim dönemi başladı. 2-8 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli aktüel kataloğu, gıda ve temizlik ürünlerinde dikkat çeken fırsatlar sunuyor. Çaydan pirince, peynirden fasulyeye temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatlar düşerken; şampuan, sıvı deterjan ve tuvalet kâğıdı gibi temizlik ürünlerinde de cazip kampanyalar yer alıyor. Peki, bu hafta Tarım Kredi marketlerinde neler indirimde? İşte güncel indirimler ve fiyat listesi…

Aralık ayının ilk haftası Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyük indirimlerle başladı. 2-8 Aralık 2025 aktüel ürün kataloğunda hem mutfak hem de temizlik alışverişini kapsayan geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Çay, peynir, tavuk, somon gibi temel gıda ürünlerinde fiyatlar düşerken; çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı ve tuvalet kâğıdı gibi ev ihtiyaçlarında da önemli kampanyalar bulunuyor. İşte Tarım Kredi aktüel güncel indirim listesi…

Tarım Kredi aktüel 2-8 Aralık 2025

Tarım Kredi aktüel 2-8 Aralık 2025

Tarım Kredi aktüel 22 Kasım- 5 Aralık 2025

Tarım Kredi aktüel 22 Kasım- 5 Aralık 2025