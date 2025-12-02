Dünyanın En Güçlü Donanmaları 2025 listesi belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.12.2025 11:11

Türkiye, 2025 yılında global ölçekte dünyanın en güçlü deniz donanmalarından biri olarak öne çıktı. Stratejik konumu, yerli savunma sanayi atılımları ve modern savaş gemileri sıralamanın belirlenmesinde önemli rol oynadı. Peki sizce Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi...

Türkiye, güçlü bir yerli savunma sanayi, yüksek teknoloji gemiler ve altyapı projeleri sayesinde, dünya deniz kuvvetleri sahnesinde artık saygın bir oyuncu haline geldi. Söz konusu gelişmeler; "Dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi"nde Türkiye'nin sıralamasını doğrudan etkiledi. Türk donanması, listede üst sıralarda yer aldı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi...

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI 2025 SIRALAMASI! İŞTE TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI

100- Estonya

99- Beliz

98- Belçika

97- Somali

96- Tanzanya

95-Uruguay

94- Karadağ

93- Litvanya

92-El Salvador

91- Namibya

90- Türkmenistan

89-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

88- Surinam

87- Letonya

86-Gürcistan

85- Küba

84-Arnavutluk

83-Sırbistan

82- Romanya

81- Kamboçya

80- Umman

79- Nikaragua

78- Kenya

77- Eritre