Dünyanın En Güçlü Donanmaları 2025 listesi belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı...

Türkiye, güçlü bir yerli savunma sanayi, yüksek teknoloji gemiler ve altyapı projeleri sayesinde, dünya deniz kuvvetleri sahnesinde artık saygın bir oyuncu haline geldi. Söz konusu gelişmeler; "Dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi"nde Türkiye'nin sıralamasını doğrudan etkiledi. Türk donanması, listede üst sıralarda yer aldı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesi...