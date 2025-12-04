Haberler
Canlı altın fiyatları takibi: 4 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.12.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 06:46
Bu hafta FED faiz kararı, kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve global piyasalardaki gelişmeler gram altın fiyatı üzerinde belirleyici rol oynadı. Ayın ilk günü en yüksek seviyesine ulaşan alış satış rakamları son günlerde gerileme seyrine geçti. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Aralık 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı.