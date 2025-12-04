Canlı altın fiyatları takibi: 4 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, piyasadaki hareketliliğin ardından dikkat çekti. Ons fiyatı geçtiğimiz günlerde son altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı; ancak salı günü 4.210 dolar bandına kadar geriledi. Peki bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları takibi ekranı ile güncel alış satış rakamları;