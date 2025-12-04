Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Canlı altın fiyatları takibi: 4 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.12.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 06:46

Canlı altın fiyatları takibi: 4 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bu hafta FED faiz kararı, kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve global piyasalardaki gelişmeler gram altın fiyatı üzerinde belirleyici rol oynadı. Ayın ilk günü en yüksek seviyesine ulaşan alış satış rakamları son günlerde gerileme seyrine geçti. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Aralık 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı.

Canlı altın fiyatları takibi: 4 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, piyasadaki hareketliliğin ardından dikkat çekti. Ons fiyatı geçtiğimiz günlerde son altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı; ancak salı günü 4.210 dolar bandına kadar geriledi. Peki bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları takibi ekranı ile güncel alış satış rakamları;

Canlı altın fiyatları takibi: 4 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Saat 07:00 itibarıyla güncel rakamlar şu şekilde;

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 5.728,12

SATIŞ(TL) 5.728,89

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Canlı altın fiyatları takibi: 4 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 9.412,00

SATIŞ(TL) 9.494,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Canlı altın fiyatları takibi: 4 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 38.724,00

SATIŞ(TL) 39.310,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ(TL) 5.252,41

SATIŞ(TL) 5.496,88

Canlı altın fiyatları takibi: 4 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 4.191,82

SATIŞ(USD) 4.192,30

Canlı altın fiyatları takibi: 4 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 37.532,00

SATIŞ: 37.825,00