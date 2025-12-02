Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.12.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:07

Osmanlı zamanında 81 ilin isimleri neydi? Bazılarını duyanlar şaşırıyor...

Osmanlı Devleti 33 vilayetten oluşmaktaydı. Bunlardan şu anki Türkiye topraklarında olanlar İstanbul, Edirne, Bursa, Ankara, Sivas, Kastamonu, Trabzon, Aydın, Konya, Adana, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis ve Van. Söz konusu 15 vilayet sonrasında 81 ile dönerek şu anki Türkiye siyasi haritasını oluşturdu. Peki bu illerin Osmanlı zamanında adları neydi? Bazıları asırlardır aynı adı taşırken bazıları tamamen değişime uğradı. İşte illerin Osmanlı Devleti dönemindeki adları...

Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinden Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen dönemde Anadolu'nun siyasi sınırları sık sık değişti. 1900'lü yıllarda Osmanlı'nın şu anki Türkiye topraklarında 15 vilayeti vardı. Bu vilayetlerin sınırları zamanla değişerek 15 olan vilayet sayısı 81'e çıktı ve günümüzdeki Türkiye Siyasi Haritası oluştu. Peki 81 ilin Osmanlı Devleti dönemindeki adları neydi? Bazıları asırlardır ismini korurken bazıları duyanları şaşırtıyor.

OSMANLI DEVLETİ ZAMANINDA İLLERİN İSİMLERİ NEYDİ?

Osmanlı döneminde illerin isimleri listelendiğinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Farklı etnik grupların yer aldığı Osmanlı'da illerin isimleri Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak adlandırılıyordu. Bunlardan bazıları hala günümüzde kullanılmaya devam ediyor. Peki bunlar hangileri?

ADANA/ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA

ADIYAMAN/HÜSNÜ MANSUR

AFYONKARAHİSAR/KARAHİSAR, KARAHİSAR-İ SAHİB

AĞRI/ŞORBULAK, KARAKİLİSE, KARAKÖSE

AMASYA/ AMASİA

AKSARAY/ AKSARAY

ANKARA/ANCYRA, ANGORA, ANKARA

ANTALYA/ANTALİYE, ADALYA

ARDAHAN/ARDAHAN

ARTVİN/ LİVANE

AYDIN/AYDIN

BALIKESİR/ KARESİ

BARTIN/ONİKİ DİVAN

BATMAN/İLUH

BİLECİK/BİLECİK

BİNGÖL/ ÇAPAKÇUR

BİTLİS/BİTLİS

BOLU/ BOL ULUĞ

BURDUR/TERKEMİŞ

BURSA/HÜDAVENDİGAR

ÇANAKKALE/ KALE-İ SULTANİYE

ÇANKIRI/KENGIRI

ÇORUM/ÇORUMLU