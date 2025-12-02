Osmanlı zamanında 81 ilin isimleri neydi? Bazılarını duyanlar şaşırıyor...

Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinden Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen dönemde Anadolu'nun siyasi sınırları sık sık değişti. 1900'lü yıllarda Osmanlı'nın şu anki Türkiye topraklarında 15 vilayeti vardı. Bu vilayetlerin sınırları zamanla değişerek 15 olan vilayet sayısı 81'e çıktı ve günümüzdeki Türkiye Siyasi Haritası oluştu. Peki 81 ilin Osmanlı Devleti dönemindeki adları neydi? Bazıları asırlardır ismini korurken bazıları duyanları şaşırtıyor.