Osmanlı zamanında 81 ilin isimleri neydi? Bazılarını duyanlar şaşırıyor...
Giriş Tarihi: 02.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:07
Osmanlı Devleti 33 vilayetten oluşmaktaydı. Bunlardan şu anki Türkiye topraklarında olanlar İstanbul, Edirne, Bursa, Ankara, Sivas, Kastamonu, Trabzon, Aydın, Konya, Adana, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis ve Van. Söz konusu 15 vilayet sonrasında 81 ile dönerek şu anki Türkiye siyasi haritasını oluşturdu. Peki bu illerin Osmanlı zamanında adları neydi? Bazıları asırlardır aynı adı taşırken bazıları tamamen değişime uğradı. İşte illerin Osmanlı Devleti dönemindeki adları...