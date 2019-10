Dünyanın korkulu rüyası osteoporoz

BUGÜN NELER OLDU

Bugün tüm dünyada farkındalık oluşturmak için kutlanan Dünya Osteoporoz Günü. Dünyada 3 kadından birini, 50 yaş üzerindeki 5 erkekten birini etkileyen bir sorun olan ve halk arasında "Kemik Erimesi" olarak bilinen osteoporoz, kırık olmadığı sürece ağrı yapmadığı için sessiz ve sinsi şekilde ilerliyor. Uzmanlar özellikle yaşlı nüfusun yükselmesiyle birlikte her geçen gün artan bir sağlık sorunu olduğunu söylüyor. Osteoporozun global bir sorun olduğuna dikkat çeken Medeniyet Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Erhan, "Osteoporoz, tüm dünyada 200 milyon kadını etkiliyor. 60 - 70 yaşlarındaki kadınların üçte biri, 80 yaşlarındaki kadınların üçte ikisi bu hastalıktan etkileniyor. 50 yaşın üzerindeki kadınların yaklaşık yüzde 30'unda en az bir kırık bulunuyor. Dünyada her yıl 1.5 milyon kalça kırığı oluşuyor. Yaşlanan popülasyon nedeniyle artması bekleniyor. 2050'ye kadar her sene global olarak 21.3 milyon kalça kırığı olacağı öngörülüyor" dedi. Kadınlarda sık görülen osteoporozla ilgili SABAH'a bilgi veren emekli Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gülseren Yücesoy ise şunları söyledi: "Gebelikte osteoporoz normal gebelik sırasında kemik yoğunluk kaybı minimaldir ve bu kayıp doğum sonrası 6 ay içinde düzelir. Gebelikte annede kemik mineral yoğunluğunda geriye dönüşümlü olarak minimal kayıp olduğu gösterilmiştir. Emzirme döneminde ilk 6 ay, iskelet mineral içeriğinin yüzde 5 - 10'unu kaybeder. Emzirme sonlandıktan sonra kayıp tamamen yerine konur. Emzirmenin uzun dönemde iskelet sağlığına olumsuz etkisi yoktur. Hastalarda en belirgin şikayet gebeliğin son 3 ayında ya da doğum sonrası ilk 3 ayda görülen şiddetli bel ya da kalça ağrısı, ağırlık vermede ve yürümede zorluk ve omurga çökme kırıklarına bağlı boy kısalmasıdır. Gebelik süresince düzenli egzersiz, yeterli beslenme, kalsiyum ve D vitamin takviyesi, yeterli güneşten yararlanma önemlidir."* Küçük yaştan itibaren sağlıklı beslen* Egzersiz yap* Sigara içme* Aşırı alkol tüketme* Kalsiyum ve D vitamini al* Güneşe çık* Yürümede yardımcı araçlar, kalça koruyucuları kullan* Düşme riskini azalt* Evde ışıklandırma ve tutamaçları yapılandır* Zemin kaygan olmasın* Rahat ayakkabı kullan* Kas kuvvetlendir* Uygun gözlük kullan* Kalça koruyucu destekli iç çamaşırı kullan* Baston kullan