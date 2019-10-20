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'den son dakika ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 20 Ekim

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ekim ayının sonlarına gelinirken, sıcaklıklar da mevsim normalleri civarında seyrediyor. Pazar gününü dışarıda çeşitli planlar yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar da 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM; birçok il ve bölge için sağanak yağış uyarısı yaparken Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve çevre iller için ise pus ve sis uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından 20 Ekim 2019 Pazar günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.10.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 10:13
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 20 Ekim

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok bölge ve ili ilgilendiren son dakika ile sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayının sonlarına gelinirken hava sıcaklıklarında yaşanan değişiklikler, Pazar gününü dışarıda geçirmek isteyen vatandaşları 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya yöneltiyor. Meteoroloji de, bugüne ilişkin beklediği tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden duyururken Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul hava durumu bilgisini de aktaran kurum, yer yer pus ve sis hadisesine dikkat çekti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 20 EKİM

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 20 Ekim 2019 Pazar günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul başta olmak üzere tüm illerin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 20 Ekim
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