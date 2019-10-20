Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 20 Ekim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok bölge ve ili ilgilendiren son dakika hava durumu ile sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayının sonlarına gelinirken hava sıcaklıklarında yaşanan değişiklikler, Pazar gününü dışarıda geçirmek isteyen vatandaşları 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya yöneltiyor. Meteoroloji de, bugüne ilişkin beklediği tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden duyururken Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul hava durumu bilgisini de aktaran kurum, yer yer pus ve sis hadisesine dikkat çekti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 20 EKİM

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 20 Ekim 2019 Pazar günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul başta olmak üzere tüm illerin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.