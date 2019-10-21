Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Bilindiği üzere Meteoroloji, önümüzdeki 5 günün hava durumu raporunu her gün detaylı olarak internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Bu noktada vatandaşlar, kış aylarına yaklaşmamız nedeniyle araştırmalarını arttırdılar. Yurdun Orta, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağışlı havalar bugün özelinde etkisini gösterecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük hava durumu raporunu ve il il sıcaklık değerlerini haberimizin içerisinden görüntüleyebilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

METEOROLOJİ UYARDI! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 22 EKİM

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.