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’den ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat…

Genel Müdürlüğü’nden yurt geneline ilişkin ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ekim ayının sonlarını yaşadığımız şu günlerde hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Bu noktada yer yer İstanbul olmak üzere özellikle doğu bölgelerinde sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Hal böyleyken, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında ‘bugün hava nasıl olacak’ sorusu yer alıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Pek çok bölgede ise sağanak yağış bekleniyor. Sabah.com.tr olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunu sizler için hazırladık. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 22.10.2019 06:59 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 07:00
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat…

Genel Müdürlüğü'nden ve sağanak yağış uyarısı geldi. Bilindiği üzere Meteoroloji, önümüzdeki 5 günün hava durumu raporunu her gün detaylı olarak internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Bu noktada vatandaşlar, kış aylarına yaklaşmamız nedeniyle araştırmalarını arttırdılar. Yurdun Orta, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağışlı havalar bugün özelinde etkisini gösterecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük hava durumu raporunu ve il il sıcaklık değerlerini haberimizin içerisinden görüntüleyebilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

METEOROLOJİ UYARDI! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 22 EKİM

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat…
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