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Genel Müdürlüğü’nden ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarısına göre, yurt genelinde birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Ekim ayının son günlerini yaşadığımız şu dönemde vatandaşlar hava sıcaklıklarının ne zaman düşeceğini ve yağışların tarihini merak ediyorlar. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde yağışlı havalar yer yer etkisini gösteriyor. Hal böyleyken, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında ‘bugün hava nasıl olacak’ sorusu yer alıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde sisli ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Birçok ilde ise sağanak yağış bekleniyor. Sabah.com.tr olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunu sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 06:58 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 06:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü her gün internet sitesi üzerinden önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınlıyor. olarak yayınlanan raporda Doğu Karadeniz bölgelerinde önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlar etkili olacak. Marmara bölgesinde yoğun sis hakim olacakken, vatandaşlar yağışların olup olmayacağını merak ediyorlar. Pek çok vatandaş güne başlamadan önce 'Bugün hava nasıl olacak' sorusunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük hava durumu raporunu ve il il sıcaklık değerlerini haberimizin içerisinden görüntüleyebilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

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Haberimizin ilerleyen sayfalarından Meteoroloji'nin ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat
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