Savcıdan sonra Bulut'un avukatlarından da "müebbet" itirazı!

TARTIŞMALI KARARA ÖNCE BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren sanık Fedai Varan hakkında önceki gün karar çıktı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararda iddianamede ve savcılığın sunduğu mütalaadaki "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçlamasından istenen ağırlaştırılmış müebbet yerine, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. Vicdanları tatmin etmeyen ve kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açan mahkeme kararının hemen ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı İstinaf Mahkemesine başvurup karara itiraz edeceklerini açıklamıştı.

İSTİNAFTA DURUŞMALI YARGILAMA İSTENDİ

Sözkonusu kararla ilgili ikinci bir adım da Bulut ailesinin avukatlarından geldi. Ailenin avukatları adına Ankara Bölge Adliye Mahkemesine dilekçe sunan avukat Turgay Özcan karara itirazda bulundu. İstinaf mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, "Kararın hangi gerekçelerle verildiğini henüz bilmemekteyiz. Bu nedenle mürafaa(duruşma) talepli süre tutum dilekçesi talep etmekteyiz. Gerekçeli istinaf dilekçemizi, mahkemenin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden sonra yasal süresi içinde vereceğiz. Gerekçeli mahkeme kararının tarafıma tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf dilekçesi verme hakkımı saklı tutarak, kararı istinaf ettiğimizi belirtir, istinaf yargılamasının duruşmalı yapılarak hukuka uygun kararın verilmesini arz ve talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

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"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMESİNİ BEKLİYORDUK"

Karara tepki gösteren Avukat Özcan, Emine Bulut'un karakola giriş ve çıkışı ile sanık Fedai Varan tarafından zorla dolmuştan indirilmesine ilişkin görüntülerin de mahkeme dosyasına sunulmadığını belirtti. Dosyadaki bu eksikliklerin savcılık soruşturmasının eksik ve yetersiz sürdürüldüğünü ortaya koyduğunu öne süren Özcan, "Bizim için verilen kararda indirimlerin uygulanmaması istediğimiz gibi oldu. Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini bekliyorduk" diye konuştu.

KADEM BAŞKANI DR. SALİHA OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU:

BU CEZA EMİNE BULUT'İ GERİ GETİRMEYECEK

"18 Ağustos'ta, boşandığı kocası tarafından canavarca hislerle katledilen Emine Bulut cinayeti tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Ve bizler de, suçlunun hak ettiği cezayı aldığından emin olmak ve aile için ne gerekiyorsa yapmak adına süreci yakından takip ettik.

Avukatlarımız ve ekip arkadaşlarımız duruşmalara katıldı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 21 Ekim 2019'da sonuçlandı ve sanık, müebbet hapis cezası ile cezalandırılarak cezaevine gönderildi. Elbette bu ceza, Emine Bulut'u geri getirmeyecek ve kızının yaşadıklarını telafi etmeyecek. Bu süreçte tüm kamuoyu, hassasiyetle kızımızın bu travmayı en hafif bir şekilde atlatması ve hayata tekrar tutunması konusunda elinden geleni yapmalı.

Şiddetle mücadelenin en etkin yolu hepimizin merhamet şuurunu kuşanmasıdır. Herkes ancak kendi tutum ve davranışlarında bu hassasiyeti benimsedikçe öfke kontrolü sağlanabilir.

Kadın ve erkeğin birbirini anladığı, önemsediği, değer verdiği bir toplum, bizim kültürel kodlarımızda zaten mevcut. kadem olarak yapmaya çalıştığımız, unutulan bu değerlerimizi ihya etmek ve canlılığını korumaktan ibaret."