Son dakika haberi: Emine Bulut cinayetinde flaş gelişmesi! Emine Bulut'un katili Fedai Varan'dan mahkemede kan donduran savunma!

18 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşen korkunç cinayette 10 yaşındaki kızının gözü önünde canice öldürülen Emine Bulut, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Emine Bulut cinayeti ile ilgili son dakika haberinden şok detaylar ortaya çıktı...

KAMERALAR KAYITTAYKEN KIZININ ÖNÜNDE VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ!

Kırıkkale'de yaşanan olayda Fedai Varan isimli kişi 4 yıl önce evliliğini sonlandırdığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B ile buluşmuştu. Emine Bulut ve Fedai Varan arasında çıkan tartışmanın alevlenmesinin ardından Katil Fedai Varan yanında bulundurduğu bıçakla 38 yaşındaki Emine Bulut'u, 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaşanan dehşet anları olay anında orada bulunan bir şahıs tarafından videoya çekildi.