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: 'nın programına çıkmıştı! Cani koca vahşeti böyle itiraf etti...

ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran program ile Tatlı Sert'ten geldi. 2018 yılında polis merkezine giderek eşini parkta otururken kaybettiğini söyleyen Müge Anlı'nın programında eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğu iddiasıyla çıktı. Şüpheli durum hakkında yapılan araştırmalar sonucunda son dakika gelişmesi yaşandı. Soruşturma içerisinde gözaltına alınan cani koca Osman Yalçınkaya suçunu itiraf etti. İşte olayla ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:37
Son dakika haberi: Müge Anlı'nın programına çıkmıştı! Cani koca vahşeti böyle itiraf etti...

ile Tatlı sert programından gelen herkesi şoke etti. Kayseri'de 208 yılında eşiyle parkta oturduğu sırada psikolojik problemleri olduğunu iddia ettiği Fatma Birgül Yalçınkaya'nın ortadan kaybolduğunu söyleyen soruşturma içerisinde yapılan araştırmalarla gözaltına alınmıştı. Yaşanan şüpheli olayla ilgili geldi. Cani koca suçunu itiraf etti. İşte yaşanan acı olayla ilgili diğer detaylar…

MÜGE ANLI PROGRAMINDA SON DAKİKA HABERİ! CANİ KOCA İTİRAF ETTİ

10 Haziran 2018'de Osman Yalçınkaya, polis merkezine giderek 54 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın evinin önündeki parkta otururken kaybolduğunu, eşinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu ve unutkan olduğunu söyledi.

İşte olayla ilgili diğer detaylar;

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Son dakika haberi: Müge Anlı'nın programına çıkmıştı! Cani koca vahşeti böyle itiraf etti...
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