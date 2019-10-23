Son dakika haberi: Müge Anlı'nın programına çıkmıştı! Cani koca vahşeti böyle itiraf etti...

Müge Anlı ile Tatlı sert programından gelen son dakika haberi herkesi şoke etti. Kayseri'de 208 yılında eşiyle parkta oturduğu sırada psikolojik problemleri olduğunu iddia ettiği Fatma Birgül Yalçınkaya'nın ortadan kaybolduğunu söyleyen Osman Yalçınkaya soruşturma içerisinde yapılan araştırmalarla gözaltına alınmıştı. Yaşanan şüpheli olayla ilgili son dakika haberi geldi. Cani koca suçunu itiraf etti. İşte yaşanan acı olayla ilgili diğer detaylar…

MÜGE ANLI PROGRAMINDA SON DAKİKA HABERİ! CANİ KOCA İTİRAF ETTİ

10 Haziran 2018'de Osman Yalçınkaya, polis merkezine giderek 54 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın evinin önündeki parkta otururken kaybolduğunu, eşinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu ve unutkan olduğunu söyledi.

İşte olayla ilgili diğer detaylar;