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aktüel 30 Ekim- 5 Kasım ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! 2019 bu hafta dopdolu!

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden güzel ve çeşitli indirimli ürünler listesinde bu hafta mutfak araç gereçleri ve temizlik malzemeleri yer aldı. Özellikle ev hanımlarının ilgi odağı olan ŞOK kataloğunun ilk sayfasında çaydanlık, elektrikli su ısıtıcısı, kesme panosu, servis tabağı ve binlerce ürün dikkat çekiyor. 30 Ekim’den başlayıp 5 Kasım’a kadar sürecek olan indirimli ürünler şimdiden raflardaki yerini aldı. Hem ekonomik hem kaliteli ürünlerden yararlanmak isteyenler en yakın mağazaya gidebilir, dilediği ürünü indirimli fiyatıyla alabilir. Peki ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var? İşte 30 Ekim- 5 Kasım ŞOK aktüel kataloğu…

Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 09:31
ŞOK aktüel 30 Ekim- 5 Kasım ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! 2019 ŞOK kataloğu bu hafta dopdolu!

30 Ekim- 5 Kasım aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı. ŞOK marketler zinciri bu hafta satışa sunacağı ürünler ile yine raflardaki yerini aldı. Hem hesaplı hem kaliteli ürünleriyle ev hanımlarının vazgeçilmezi olan aktüel ürünler listesinde dev fırsat indirimi var. İhtiyaçlarını bu ürünler ile karşılamak isteyen kişiler ilgili tarihte en yakın markete gidebilir, düşük fiyattan alışverişini yapabilirler. İşte ürünleri tam sayfa kataloğu!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU ( 30 EKİM- 5 KASIM)

ŞOK aktüel ürünleri bu haftanın indirimli ürünler listesini açıkladı. 30 Ekim Çarşamba günü satışa sunulacak listede aspiratör, çubuk blender, renkli çelik çırpıcı, kurabiye kalıpları, çay bardağı ve servis tabağı gibi daha birçok ürün yer alıyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE ŞOK AKTÜEL KATALOĞU;

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ŞOK aktüel 30 Ekim- 5 Kasım ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! 2019 ŞOK kataloğu bu hafta dopdolu!
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