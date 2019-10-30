ŞOK aktüel 30 Ekim- 5 Kasım ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! 2019 ŞOK kataloğu bu hafta dopdolu!

30 Ekim- 5 Kasım ŞOK aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı. ŞOK marketler zinciri bu hafta satışa sunacağı ürünler ile yine raflardaki yerini aldı. Hem hesaplı hem kaliteli ürünleriyle ev hanımlarının vazgeçilmezi olan aktüel ürünler listesinde dev fırsat indirimi var. İhtiyaçlarını bu ürünler ile karşılamak isteyen kişiler ilgili tarihte en yakın markete gidebilir, düşük fiyattan alışverişini yapabilirler. İşte 30 Ekim ŞOK aktüel ürünleri tam sayfa kataloğu!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU ( 30 EKİM- 5 KASIM)

ŞOK aktüel ürünleri bu haftanın indirimli ürünler listesini açıkladı. 30 Ekim Çarşamba günü satışa sunulacak listede aspiratör, çubuk blender, renkli çelik çırpıcı, kurabiye kalıpları, çay bardağı ve servis tabağı gibi daha birçok ürün yer alıyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE ŞOK AKTÜEL KATALOĞU;