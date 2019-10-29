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ürünler kataloğu yayında! 30 Ekim ŞOK kataloğunda neler var?

Birbirinden güzel ve yeni ürünler kataloğu yayınlandı. Özellikle ev hanımlarının vazgeçilmez olan indirimli ürünler listesinin ilk sayfasında mutfak araç gereçleri ve teknolojik ürünler dikkat çekiyor. 30 Ekim'den 5 Kasım'a kadar sürecek olan ŞOK kataloğunda büyük fırsat indirimleri yer alıyor. Müşterilerinin yüzlerini güldüren indirimlerde çay bardağı, aspiratör, leke çıkarıcı, vücut parfümü, kek kalıbı ve servis tabağı yer alıyor. İşte 30 Ekim- 5 Kasım tam sayfa listesi!

Giriş Tarihi: 29.10.2019 15:57 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 15:59
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 30 Ekim ŞOK kataloğunda neler var?

ürünler kataloğu tüketicisinin beğenisine sunuldu. 30 Ekim'de başlayacak olan indirimli ürünler kataloğunda elektronik cihazlardan, mutfak ürünlerine varıncaya dek geniş yelpazede indirim var. Vatandaşlar markete gitmeden önce '' ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Haberimizin devamında 30 EKİM – 5 Kasım ŞOK aktüel kataloğunun tam sayfasına bakabilir, indirimli ürünler listesini inceleyebilirsiniz.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 30 Ekim ŞOK kataloğunda neler var?
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 30 Ekim ŞOK kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 30 Ekim ŞOK kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 30 Ekim ŞOK kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 30 Ekim ŞOK kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 30 Ekim ŞOK kataloğunda neler var?
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