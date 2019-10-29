ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 30 Ekim ŞOK kataloğunda neler var?

Birbirinden güzel ve yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Özellikle ev hanımlarının vazgeçilmez olan indirimli ürünler listesinin ilk sayfasında mutfak araç gereçleri ve teknolojik ürünler dikkat çekiyor. 30 Ekim'den 5 Kasım'a kadar sürecek olan ŞOK kataloğunda büyük fırsat indirimleri yer alıyor. Müşterilerinin yüzlerini güldüren indirimlerde çay bardağı, aspiratör, leke çıkarıcı, vücut parfümü, kek kalıbı ve servis tabağı yer alıyor. İşte 30 Ekim- 5 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam sayfa listesi!