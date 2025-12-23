SON DAKİKA | Trafikte 1 Ocak devrimi! Adaletsizlik sona erecek: Yeni sistem nasıl yaşayacak?

RİSK DAHA GÜNCEL OLACAK



Yeni düzenlemeyle birlikte bu boşluk da kapatılıyor. 1 Ocak 2026'dan sonra poliçesini erken yenileyen bir sürücü, yeni poliçe yürürlüğe girmeden kaza yaparsa, bu hasar bir sonraki yenilemede dikkate alınacak. Basamak düşecek ve prim artışı uygulanacak. Böylece risk, daha doğru ve güncel biçimde fiyatlamaya yansıtılacak.