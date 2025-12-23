Haberler
Galeri
SON DAKİKA | Trafikte 1 Ocak devrimi! Adaletsizlik sona erecek: Yeni sistem nasıl yaşayacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 06:49
SON DAKİKA | Trafikte 1 Ocak devrimi! Adaletsizlik sona erecek: Yeni sistem nasıl yaşayacak?
Son dakika haberi: Trafik sigortasına 1 Ocak'ta devrim gibi değişiklikler geliyor. İyi sürücü ödüllendirilip kötü sürücünün prim miktarı artırılacak. Artık 1 milyon 200 bin civarında kötü sürücünün yarattığı fatura 22 milyon sürücüye kesilmeyecek. Yeni araç alımında adaletsizlik de sona eriyor.