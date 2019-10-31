Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 31 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto için geri sayım başladı. Son dönemde kazandırdığı yüksek tutarlı ödüller ile şans oyunu severlerin bir numaralı tercihlerinden olan Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmamış ve 2.223.224,48 TL'lik ikramiye devretti. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Süper Loto çekilişinde 5 bilen 70 kişi 7.225,15 TL, 4 bilen 3.294 kişi 167,05 TL ve son olarak 3 bilen 66.984 kişi 13,80 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte bu sorunun yanıtı…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK? 31 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SORGULAMA

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'te gerçekleştirilecek. Çekilişi haberimizin içerisinde bulunan panel aracılığıyla takip edebilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirilebilirsiniz…