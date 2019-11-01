Meteoroloji'den hafta sonu için hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Hafta sonu plan yapmadan önce dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren hava durumu uyarısı geldi. Kasım ayının gelişi ile beraber, sıcaklıklar da mevsim normalleri civarında seyretmeye başladı. Öyle ki, ülkemizin Batı kesiminde sağanak yağışlar etkisini hissettirirken; Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışları başladı. Durum böyle olunca, hafta sonu için plan yapmayı düşünen vatandaşlar da 'Yarın hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arayama başladı. Bu doğrultuda, önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; sağanak ve kar yağışına dikkat çekti.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, beş günlük tahmin raporu ile birlikte Meteoroloji'nin son dakika uyarıları hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve tüm illerin hava durumu, sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.