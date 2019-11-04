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Bağırsaktaki bir kansere yakalanma riskini artırıyor

Bağırsaktaki bir bakterinin bağırsak kanserine yakalanma riskini artırdığı tespit edildi. "" gazetesinde yer alan habere göre, 'deki Bristol Üniversitesinde görevli bilim insanlarının araştırması, bağırsağında Bacteroidales bakterisinin sınıflandırılamayan bir türü bulunan kişilerin, bağırsağında bu bulunmayanlara göre yüzde 2 ila 15 oranında daha fazla bağırsak kanserine yakalanma riskinin olduğu sonucunu ortaya koydu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 19:10 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 19:22
Bağırsaktaki bir bakteri kansere yakalanma riskini artırıyor

Sonuçları İskoçya'nın Glasgow kentindeki Ulusal Kanser Araştırmaları Enstitüsünün kanser konferansında sunulan araştırma çerçevesinde 4 bin kişinin bağırsak florası ve genetik verileri incelendi.

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Bazı bağırsak bakterilerinin varlığıyla genetik değişkenler arasında herhangi bir ilişki olup olmadığına bakılan araştırmada, 13 genetik değişkenin farklı bir bağırsak bakterisindeki değişkenlikle bağlantısı olduğu sonucuna ulaşıldı.

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KANSER RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ARAŞTIRILDI

Daha sonra da 2 bin kişinin bağırsak florası ve genetik verileri incelenerek genetik değişkenliğin bağırsak kanseri olma riski üzerindeki etkisine bakıldı.

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Çalışmalar, bağırsağında Bacteroidales bakterisi bulunma ihtimali yüksek olanların, bağırsak kanserine yakalanma ihtimalinin yüzde 2 ila 15 arttığı sonucunu ortaya koydu.

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Bağırsaktaki bir bakteri kansere yakalanma riskini artırıyor
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