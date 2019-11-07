Geleceğe Nefes Ol fidan dikme ne zaman başlıyor? Geleceğe Nefes Ol kampanyası reklam filmi yayınlandı!

Ülkemizde yoğun ilgi gören Gelece Nefes Ol fidan dikme kampanyasına destek sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önderliğinde başlayan fidan dikme kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı. 7'den 70'e milyonlarca vatandaş bu kampanya ile gelecek nesillere daha yeşil bir alan bırakmak istiyor. 11 milyon ağaç dikme kampanyası ile Türkiye Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Peki Geleceğe Nefes Ol fidan dikme ne zaman başlayacak? İşte Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyasına ilişkin yayınlanan reklam filmi…

''GELECEĞE NEFES OL'' SEFERBERLİĞİ REKLAM FİLMİ YAYINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası reklam filmi yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyasının reklam filmi yayınlandı. 11 Kasım 2019'da 81 ilde 3 saat içinde 11 milyon fidan dikilerek Guinness Rekorlar Kitabı'na da girecek olan seferberliğin reklam filmi Engin Altan Düzyatan seslendirdi.