Geleceğe Nefes Seferberliği reklam filmi yayınlandı!
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasının reklam filmi yayınlandı. 11 Kasım 2019’da 81 ilde 3 saat içinde 11 milyon fidan dikilerek Guinness Rekorlar Kitabı’na da girecek olan seferberliğin reklam filmi Engin Altan Düzyatan tarafından seslendirildi. “Daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon fidan” mesajıyla dikkat çeken kampanyanın reklam filminde, “Tohumlar Fidana Fidanlar Ağaca Ağaçlar Ormana Dönmeli Yurdumda” şarkısının melodisi kullanıldı. Türkiye’nin geleceği olan çocuklar ve gençlerin yanı sıra, yine tüm renkleri de reklam filmine yansıdı.
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