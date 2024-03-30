Türkiye yarın sandığa gidiyor! Seçmen nasıl oy kullanacak? | Video
Türkiye yarın sandığa gidiyor! Seçmen nasıl oy kullanacak? Oy kullanırken nelere dikkat etmeli? A Haber Muhabiri Merve Pekmez anlattı.
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