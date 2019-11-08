En özel ve en güzel resimli kandil mesajları burada! 2019 Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün...

Bu mübarek ve kutlu gecede yüce Allah'ın hürmetine sığınıyoruz. Allah (c.c) dualarınızı, ibadetlerinizi kabul eylesin. Müslüman alemi açısından en mübarek günler arasında yer alan Mevlid Kandili hakkında özel hazırladığımız kandil mesajları sizleri bekliyor.Peygamber efendimizin dünyaya geldiği gecenin hayrı ve nuru bizleri gece boyunca rahmetli kılacak. Aile büyükleri, akrabalar ve uzaklarda yaşayan dostlar bu mübarek gece içerisinde mutlaka aranmalıdır. 8 Kasım 2019 resimli kandil mesajları içerisinde en yeni ve en anlamlı kısa ve uzun kandil sözleri haberimizde...

8 KASIM 2019 RESİMLİ MEVLİD KANDİL MESAJLARI...

Bu seneki Mevlid Kandilinin Cuma gününe denk gelmesi İslam alemindeki çoşkunun daha da artmasına neden oldu. Bugün hem Cuma namazında eller semaya yükselecek, camiler dolacak, ibadetler yerine getirilecek. Aynı zamanda akşam ve yatsı namazlarında da kılınacak namazlar oldukça hayırlı olacak. Allah tüm ibadetlerimizi daimi kabul eylesin...