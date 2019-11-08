Sevdiklerinize göndereceğiniz en güzel kandil mesajları ve sözleri burada! 8 Kasım Cuma 2019 En Güzel ve Resimli Mevlid Kandil görselleri...

İslam âlemi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya gelişinin yıldönümünü yine dua ve ibadetler yaparak geçirecek. Mevlid Kandili'nin aynı zamanda Cuma gününe denk gelmesi ise ayrı bir coşku oluşturuyor. 2019 Mevlid Kandili mesajları ve sözleri yine sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında yerini alması bekleniyor. 8 Kasım Cuma günü idrak edeceğimiz bu özel günde sevdiklenize bu başlık altından bulunan dualı, ayetli, gifli sözlerden birisini gönderebilirsiniz. En güzel Resimli Mevlid Kandili ve Cuma mesajları seçenekleri sabah.com.tr'de! İşte Kandil mesajları

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Milyonlarca kişi bir önemli güne daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek Mevlid Kandili nedeniyle sosyal medyada paylaşımlar yapılmaya da başladı. Sevdiklerine iyi kandiller dileklerini göndermek isteyenler en güzel mesajlara buradan ulaşabilirler.

KANDİL MESAJLARI 2019

Diyanet İşler Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre Mevlid Kandili, 8 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bugün için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel görseller sabah.com.tr'de.

İşte en güzel kandil mesajları;