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Sevdiklerinize göndereceğiniz en güzel ve sözleri burada! 8 Kasım Cuma 2019 En Güzel ve Resimli Mevlid Kandil görselleri...

Ve Müslüman alemi için en önemli günlerden biri daha geldi... Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) dünyaya gelişinin yıldönümü yine ibadetler yapılarak geçirilecek. Rebiülevvel ayının On birinci gecesini on ikinciye bağlayan gece camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Sosyal medyada ise en güzel mesajları ile bugünün anlamı ve önemi paylaşılacak. 8 Kasım Cuma 2019 Resimli mesajları ve sözleri ile sevdiklerinize dua dolu dileklerinizi siz de iletebilirsiniz. 8 Kasım Cuma Kısa, uzun, dualı, ayetli, resimli Mevlid seçenekleri burada! Kandiliniz Mübarek Olsun

Giriş Tarihi: 8.11.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 10:10
Sevdiklerinize göndereceğiniz en güzel kandil mesajları ve sözleri burada! 8 Kasım Cuma 2019 En Güzel ve Resimli Mevlid Kandil görselleri...

İslam âlemi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya gelişinin yıldönümünü yine dua ve ibadetler yaparak geçirecek. 'nin aynı zamanda Cuma gününe denk gelmesi ise ayrı bir coşku oluşturuyor. 2019 Mevlid Kandili mesajları ve sözleri yine sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında yerini alması bekleniyor. 8 Kasım Cuma günü idrak edeceğimiz bu özel günde sevdiklenize bu başlık altından bulunan dualı, ayetli, gifli sözlerden birisini gönderebilirsiniz. En güzel Resimli Mevlid Kandili ve Cuma mesajları seçenekleri sabah.com.tr'de! İşte

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Milyonlarca kişi bir önemli güne daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek Mevlid Kandili nedeniyle sosyal medyada paylaşımlar yapılmaya da başladı. Sevdiklerine iyi kandiller dileklerini göndermek isteyenler en güzel mesajlara buradan ulaşabilirler.

KANDİL MESAJLARI 2019

Diyanet İşler Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre Mevlid Kandili, 8 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bugün için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel görseller sabah.com.tr'de.

İşte en güzel kandil mesajları;

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Sevdiklerinize göndereceğiniz en güzel kandil mesajları ve sözleri burada! 8 Kasım Cuma 2019 En Güzel ve Resimli Mevlid Kandil görselleri...
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