Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Kur'andan hangi sureler okunur? Mevlid kandili duası

İslam aleminin heyecan içerisinde beklediği mübarek günlerden bir tanesi olan Mevlid Kandili'ne çok az bir süre kaldı. Rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan gece, yatsı namazının okunması ile birlikte Kur'an-ı Kerim okunacak, okuyanlar dinlenecek, uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri verilecek. Mevlid Kandili gecesi yapılacak ibadetler bununla sınırlı değil. Tüm İslam alemi bu günü, kılınacak namazlar, edilecek ibadetler ile geçirecek.

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