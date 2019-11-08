Mevlid Kandili’nde Salavat getirmenin fazileti nedir? Salavat nasıl getirilir ve anlamı nedir?

Mevlid Kandili'nde Salavat getirmenin fazileti oldukça önemlidir. Peygamber Efendimizin doğum günü olarak bilinen bugünde on binlerce müslüman bu dua ile Hz. Muhammed SAV 'i ve onun soyundan gelenleri hatırlarlar ve onlara saygı gösterdiklerini dile getirirler. Hal böyle olunca '' Salavat getirmenin fazileti nedir? Salavat nasıl getirilir ve anlamı nedir?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Mübarek günlerimizden Mevlid Kandili'nde salavat getiren kişinin üzerine Allah'ın rahmeti iner. Bugün edilen dualar kişinin hem iç dünyası ferahlar hem de Allah'tan bir bereket umulur.

MEVLİD KANDİLİ'NDE SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ NEDİR?

Müslüman alemi için Rebiülevvel ayının Onikinci gecesi yani Mevlid Kandili bugün idrak edilecek. Bu özel ve anlam dolu günde salavatlar çekilecek, namazlar kılınacak ve camilerde dualar edilecek. Haberimizde, Mevlid Kandili'nde Salavat getirmenin faziletine dair merak edilenlere değindik.

SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salevat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir.

Mevlid Kandili'nde Salavat getirmenin bir sayısı bulunmuyor. Salavat birçok şekilde getirilebilir. En kısa şekli ile salavat: "Âllâhümme salli alâ Muhammed."

Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." demektir.

SALAVAT İLE İLGİLİ AYET

Âyet-i kerimede buyrulur:

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü'minler, siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

Cenâb-ı Hak ve sayılarını O'ndan başka kimsenin bilemediği melekleri, Peygamber Efendimize -sallâllâhu aleyhi ve sellem- devamlı salât etmektedirler. O hâlde biz de hayatımızın her ânında Resûlullah'ı -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hatırlamalı, O'na tam mânâsıyla teslîm olmalı ve çokça salât ü selâm göndermeliyiz. Zira "İsim, müsemmâyı celbeder." hakîkati mûcibince her salevât-ı şerîfe, bize Peygamber Efendimizin -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yüksek ahlâkını, müstesnâ fazîletlerini hatırlatarak Oʼnunla kalbî irtibâtımızı daha canlı tutmamızı temin eder.

SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Salavat getirmek günahların affedilmesine vesile olur.

Salavat getiren kişinin üzerine Allah'ın rahmeti iner.

Salavat getiren kişinin ismi HZ. Muhammed'e (S.A.V) iletilir.

Salavat getiren kişi fakirlik görmez.

Salavat getiren kişi huzurlu hisseder.

Salavat getiren kişi kötülülerden korunur.

SALAVAT İLE İLGİLİ HADİS

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

"Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh'ım! Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes." (Deylemî, el-Firdevs, III, 634)

"Cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salât ü selâm getirmeyen kimsedir." (Tirmizî, Deavât, 100)

"Kim bana salât ü selâm getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır." (İbni Mâce, İkâmet, 25)

"Cenâb-ı Hakk'a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler." (Ali el-Müttakî, I, 504/2229)

"Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir." (Tirmizî, Vitr, 21/484)

"İhtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir." (Kenzü'l-İrfân, 5)