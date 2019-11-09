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hakkında açıklaması! Evine gelen temizlikçiyi bile dolandırmış, yakalanma anı...

Son günlerde siyanür ile birlikte en çok konuşulan konulardan olan hakkında haberleri peş peşe geliyor! Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan vatandaşlardan aldığı paralarla İstanbul'da alem yaparken görüntüleri ortaya çıkan Bitcoin Safiye lakaplı Safiye Gökçen Yüce; yine lüks tutkusu sayesinde yakalandı. Bitcoin Safiye'nin Taksim'de eğlendiği mekanda kullandığı kredi kartından yola çıkan emniyet güçleri, İzmir yolu Bursa gişelerinde Yüce'yi yakaladı. Öte yandan Safiye Gökçen'in kurbanları hakkında son dakika bilgileri de ortaya çıktı! Evine gelen temizlikçiyi bile dolandırmış...

Giriş Tarihi: 9.11.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 10:11
Bitcoin Safiye hakkında son dakika açıklaması! Evine gelen temizlikçiyi bile dolandırmış, yakalanma anı...

'nin dolandırdığı kişiler arasında en dikkat çekeni ise Safiye Gökçen'in evine temizliğe giden ve 61 bin lira dolandırılan A.B oldu! A.B'nin ifadeleri de gerçeği gözler önüne serdi. 3 ay önce kuaför arkadaşı sayesinde tanıştıklarını söyleyen temizlikçi A.B, "Üç alıp beş veriyormuş ben de şahit oldum. Safiye bu işi evinde yapıyordu ben de evinde temizlik işi yapıyordum. Ona 61 bin TL verdim üç ayda parayı katlayacağız demişti ama öyle olmadı." dedi. Bu arada Bitcoin Safiye'nin yakalanma görüntüleri de ortaya çıktı; işte haberinin ayrıntıları...

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Bitcoin Safiye hakkında son dakika açıklaması! Evine gelen temizlikçiyi bile dolandırmış, yakalanma anı...
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