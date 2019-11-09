Bitcoin Safiye hakkında son dakika açıklaması! Evine gelen temizlikçiyi bile dolandırmış, yakalanma anı...

Bitcoin Safiye'nin dolandırdığı kişiler arasında en dikkat çekeni ise Safiye Gökçen'in evine temizliğe giden ve 61 bin lira dolandırılan A.B oldu! A.B'nin ifadeleri de gerçeği gözler önüne serdi. 3 ay önce kuaför arkadaşı sayesinde tanıştıklarını söyleyen temizlikçi A.B, "Üç alıp beş veriyormuş ben de şahit oldum. Safiye bu işi evinde yapıyordu ben de evinde temizlik işi yapıyordum. Ona 61 bin TL verdim üç ayda parayı katlayacağız demişti ama öyle olmadı." dedi. Bu arada Bitcoin Safiye'nin yakalanma görüntüleri de ortaya çıktı; işte son dakika haberinin ayrıntıları...