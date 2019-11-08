Web TV Yaşam "Bitcoin Safiye" böyle yakalandı

"Bitcoin Safiye" böyle yakalandı

08.11.2019 | 18:26

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçen Bulut, Bursa Narkotik polisi tarafından otoyol gişelerinde yakalandığı anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bursa'da yakalandı

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçen Bulut, Bursa Narkotik polisi tarafından yakalandı. Bulut, Aydın polisi ile ortaklaşa yapılan operasyon neticesinde Bursa - İzmir - İstanbul otobanı üzerinde batı gişelerinden lüks spor otomobille geçiş yaptığı sırada gözaltına alındı. Polis tarafından Türkiye'nin her yerinde uzun süredir aranan Bulut Bursa Narkotik Şube Müdürlüğüne getirildi. Bitcoin Safiye'nin yakalanma anı gişe kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Safiye Gökçe Bulut ve beraberindekilerin lüks otomobil ile Bursa-İzmir Otoyolu Batı Gişeleri'ne giriş yaptığı sırada, ekiplerin lüks otomobile yaklaşarak otomobilde etkisiz hale getirdiği yer aldı. Otomobilde bir süre arama yapan ekiplerin, Safiye Gökçe Bulut'u Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek üzere yola çıktığı anlar da ayrıca görüntülerde yer aldı.

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