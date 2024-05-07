6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Mersin'de depoyu uyuşturucu üretim tesisine çeviren şüpheli böyle yakalandı | Video
Mersin'de depoyu uyuşturucu üretim tesisine çeviren şüpheli böyle yakalandı | Video

Mersin'de depoyu uyuşturucu üretim tesisine çeviren şüpheli böyle yakalandı | Video

07.05.2024 | 08:51

Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı bir operasyonda iklimlendirme yöntemi ile bir depoyu Hint keneviri yetiştirme tesisine çeviren şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışma neticesinde şüpheli G.G. belirlendi. Şüphelinin uyuşturucu madde imalatı yaptığının tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda baskın yapılan depo olarak kullanılan bir yerin çeşitli iklimlendirme düzenekleriyle donatılarak kapalı ortamda güneş görmeden saksılarla Hint keneviri yetiştirme alanına çevrildiği ortaya çıktı. Depoda 87 adet Hint keneviri ve bunları yetiştirmek için kullanılan kimyasal madde, 14 adet ışıklandırma, 1 adet fan, 2 adet vantilatör ve 1 adet ısı ölçer termostat ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 108 adet çeşitli uyuşturucu haplar bulundu.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de depoyu uyuşturucu üretim tesisine çeviren şüpheli böyle yakalandı | Video 01:00
Mersin'de depoyu uyuşturucu üretim tesisine çeviren şüpheli böyle yakalandı | Video 07.05.2024 | 08:51
Mersin merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 11 tutuklama | Video 01:18
Mersin merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 11 tutuklama | Video 07.05.2024 | 08:51
Bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı | Video 01:21
Bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı | Video 07.05.2024 | 08:34
AFAD’dan nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 02:32
AFAD’dan nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 07.05.2024 | 08:34
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı | Video 01:03
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı | Video 07.05.2024 | 08:34
Mersin merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 11 tutuklama | Video 01:18
Mersin merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 11 tutuklama | Video 07.05.2024 | 08:34
Gaziantep’te facianın eşiğinden dönüldü: Tramvayın üzerine yıldırım düştü! | Video 01:29
Gaziantep’te facianın eşiğinden dönüldü: Tramvayın üzerine yıldırım düştü! | Video 06.05.2024 | 16:39
Osmaniye’de beyaz eşya tamiri yapan işletmede yangın çıktı | Video 02:32
Osmaniye’de beyaz eşya tamiri yapan işletmede yangın çıktı | Video 06.05.2024 | 16:20
1 Mayıs’ta olaylar sonucu gerçekleşen tutuklamalara tepki gösteren 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:08
1 Mayıs’ta olaylar sonucu gerçekleşen tutuklamalara tepki gösteren 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 06.05.2024 | 15:06
Edanur’un ölümüne ilişkin soruşturmada Ali Sukas ifade için adliyeye geldi | Video 01:11
Edanur'un ölümüne ilişkin soruşturmada Ali Sukas ifade için adliyeye geldi | Video 06.05.2024 | 15:47
Ataşehir’de domates fidesi hırsızlığı kamerada | Video 02:38
Ataşehir’de domates fidesi hırsızlığı kamerada | Video 06.05.2024 | 15:02
Bahçelievler’de ’makas’ faciası: Motosiklet sürücüsü bariyere çarptı, arkadaşı hayatını kaybetti | Video 01:59
Bahçelievler'de 'makas' faciası: Motosiklet sürücüsü bariyere çarptı, arkadaşı hayatını kaybetti | Video 06.05.2024 | 15:02
Yaşlı kadının otobüsün altında kaldığı anlar kamerada | Video 02:17
Yaşlı kadının otobüsün altında kaldığı anlar kamerada | Video 06.05.2024 | 15:02
2 çocuğun öldüğü ATV kazasının davasında karar çıktı | Video 08:59
2 çocuğun öldüğü ATV kazasının davasında karar çıktı | Video 06.05.2024 | 15:02
Otomobil, refüje çarparak takla attı! Kaza anı kamerada | Video 02:18
Otomobil, refüje çarparak takla attı! Kaza anı kamerada | Video 06.05.2024 | 15:02
Bingöl Havalimanı’nda valizler içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:31
Bingöl Havalimanı'nda valizler içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 06.05.2024 | 14:43
Halk otobüsü trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı: 3 yaralı | Video 03:31
Halk otobüsü trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı: 3 yaralı | Video 06.05.2024 | 13:43
İstanbul’da çocuklar için festival | Video 02:28
İstanbul'da çocuklar için festival | Video 06.05.2024 | 13:55
Diyarbakır’da gözaltına alınan 438 şüpheliden 133’ü tutuklandı | Video 01:20
Diyarbakır’da gözaltına alınan 438 şüpheliden 133’ü tutuklandı | Video 06.05.2024 | 13:41
Gaziantep’te katliam gibi kaza! Tır minibüsü biçti 8 ölü, 10 yaralı | Video 02:01
Gaziantep’te katliam gibi kaza! Tır minibüsü biçti 8 ölü, 10 yaralı | Video 06.05.2024 | 13:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA