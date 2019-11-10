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Son dakika: Pendik'te silahlı saldırı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeniasır Caddesi'nde, bir düğüne davetli olarak gelen grup, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen üç kişiyle karşılaştı. Gruptakiler, bu kişilere pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 14:40
Son dakika: Pendik'te silahlı saldırı: 3 yaralı
Saldırıda, biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler ise olay yerinden araçla kaçtı. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, vurulan kişilerin baba ve iki oğlu olduğu belirtildi.

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Son dakika: Pendik'te silahlı saldırı: 3 yaralı
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