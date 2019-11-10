Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Pendik'te silahlı saldırı: 3 yaralı

Son dakika: Pendik'te silahlı saldırı: 3 yaralı Alınan bilgiye göre, Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeniasır Caddesi'nde, bir düğüne davetli olarak gelen grup, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen üç kişiyle karşılaştı. Gruptakiler, bu kişilere pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.

AA Yaşam Giriş Tarihi: 10.11.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 14:40