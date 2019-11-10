Web TV Yaşam İstanbul Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı!

İstanbul Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı!

10.11.2019 | 15:18

İstanbul Pendik'te 3 kişi, sokak düğününe gelen 3 davetliye, düğün alanının yakınında silahla saldırıda bulundu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay saat 12.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana geldi. Silahlı 3 saldırgan bir sokak düğününe gelen 3 davetliyi düğün alanın yakınında ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken yaralılar ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırıda başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ayaklarından yaralanan Murat ve İlyas Kara'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede, hastane personeli ve yaralı yakınları arasında arbede yaşandı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis 3 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:13
Oğlunun nikahına giderken kaza geçirerek vefat etti! 10.11.2019 | 16:03
03:35
İstanbul Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı! 10.11.2019 | 15:18
01:09
Diyarbakır'da bindiği minibüsteki kadınları taciz eden küstah sapıktan şok sözler! 10.11.2019 | 14:33
01:40
Fragmanını Oktay Kaynarca seslendirdiği ‘Aman Reis Duymasın’ filmi sosyal medyada olay oldu! 10.11.2019 | 11:56
00:45
Hercai'de Miran ile Reyyan'ın 21. Bölüm'de mağaradaki bu sahneleri olay olacak! (15 Kasım 2019 Cuma) 10.11.2019 | 11:18
00:57
İstanbul hava durumu (10 Kasım 2019 Pazar) İstanbul ve Türkiye geneli hava nasıl olacak? 10.11.2019 | 11:09
02:05
Aydilge'den 'Sonsuza Dek Mustafa Kemal Atatürk' isimli 10 Kasım'a özel beste 10.11.2019 | 10:30
04:39
İstanbul Avcılar'da otomobil restoran bahçesine uçtu: 1'i ağır 2 yaralı! 10.11.2019 | 10:14
04:32
Sezon sona erdi, atmacalar tulum eşliğinde özgürlüğe kanat çırptı 09.11.2019 | 18:20
05:05
Bursalı börekçiden sınırdaki askerlere 250 kilogram kol böreği 09.11.2019 | 18:20
00:50
Arkadaşlarının bileğine taktıkları kelepçenin anahtarı kaybolunca, yardımına itfaiye yetişti 09.11.2019 | 18:20
03:14
Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı 09.11.2019 | 18:20
01:15
Tırın altında kaldı, yürekler ağza geldi..O anlar kamerada 09.11.2019 | 18:20
01:49
Ters yönden gelen kamyon, motosikletli kuryeyi böyle altına aldı 09.11.2019 | 18:20
02:20
4 kişilik aile ölü bulunmuştu... Tedirgin olan bina sakinleri evlerine dönmeye başladı 09.11.2019 | 18:20
01:08
Drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza 09.11.2019 | 16:32
00:39
Bakan Ersoy, Atatürk'ün 43 saniyelik yeni görüntüsünü paylaştı 09.11.2019 | 15:57
01:00
Bodrum'da batan bottaki 6 kişi kurtarıldı 09.11.2019 | 12:12
05:04
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi... 09.11.2019 | 10:56
01:30
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı 09.11.2019 | 10:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN