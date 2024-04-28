6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Korhan Berzeg’e ait yeni bulgular dere yatağında aranıyor | Video
Korhan Berzeg’e ait yeni bulgular dere yatağında aranıyor | Video

Korhan Berzeg’e ait yeni bulgular dere yatağında aranıyor | Video

28.04.2024 | 16:03

Balıkesir Gönen'de ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde dere yatağında bulunan kemik parçalarından alınan DNA’nın Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg ile eşleşmesinin ertesi gününde de ormanlık alandaki detayla arama çalışmaları devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Korhan Berzeg'e ait yeni bulgalar arayan ekipler, ilk kemik parçalarının bulunmasının üzerinden bu yana geçen 5'inci günde de çalışmalarını sürdürüyor. Bugün, Gönen'in Armutlu ve Gelgeç Mahallesi arasında kalan dere yatağına yoğunlaşan 60 kişilik ekip, 3 kadavra arama köpeği eşliğinde dere yatağını çit taraflı olarak arıyor.

BÖLGEDE ÇOBANLIK YAPAN ÖZCAN ÇAKAR YABANİ HAYVAN POPÜLASYONUNA İŞARET ETTİ
Kemik parçalarının bulunduğu köyde çobanlık yapan Özcan Çakar (70), İHA muhabirine bölgede farklı türden ve çok sayıda yabani hayvan olduğunu söyledi. Özcan Çakar, "Korhan bey köpeği ile beraber köyün etrafında gezerdi ve uzağa gitmezdi. Çok temiz ve iyi bir adamdı ama aniden kayboldu. Sonrasında aramalar yapıldı. Bir türlü bulamadık. Bölgede kurt, ayı, çakal, domuz, tiki gibi yabani hayvanlar bulunur. Biz hayvanlarımızın başından ayrıldığımızda hemen zarar yaparlar. Ben hayvanlarımın yanından ayrılmış olsam 10 dakika içinde hemen ziyan ederler," dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Korhan Berzeg’e ait yeni bulgular dere yatağında aranıyor | Video 10:02
Korhan Berzeg’e ait yeni bulgular dere yatağında aranıyor | Video 28.04.2024 | 16:03
Dolmuşun açık bırakılan kapısından düşen kadın hayatını kaybetti | Video 00:50
Dolmuşun açık bırakılan kapısından düşen kadın hayatını kaybetti | Video 28.04.2024 | 16:20
Etiler’de Nusret’e ikinci silahlı saldırı | Video 02:07
Etiler’de Nusret’e ikinci silahlı saldırı | Video 28.04.2024 | 14:17
Beşiktaş’taki feci kazanın detayları ortaya çıktı | Video 04:11
Beşiktaş'taki feci kazanın detayları ortaya çıktı | Video 28.04.2024 | 13:14
Beşiktaş’ta zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi | Video 00:37
Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi | Video 28.04.2024 | 12:42
Tarlada vurularak ölen Bülent öğretmenin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:01
Tarlada vurularak ölen Bülent öğretmenin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.04.2024 | 12:32
Tekirdağ’da şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi | Video 01:51
Tekirdağ'da şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi | Video 28.04.2024 | 12:32
Diyarbakır’da Fenerbahçeli bir taraftar, Icardi’yi ‘Sınır dışı’ edilmesi için polise şikayet etti | Video 00:45
Diyarbakır’da Fenerbahçeli bir taraftar, Icardi’yi ‘Sınır dışı’ edilmesi için polise şikayet etti | Video 28.04.2024 | 12:40
Kadıköy’de fren yerine gaza basan sürücü ortalığı birbirine kattı | Video 01:41
Kadıköy'de fren yerine gaza basan sürücü ortalığı birbirine kattı | Video 28.04.2024 | 12:32
Hatay’da gökyüzünde insana benzeyen görüntüler merak uyandırdı | Video 01:10
Hatay'da gökyüzünde insana benzeyen görüntüler merak uyandırdı | Video 28.04.2024 | 09:51
Bozdoğan-30 operasyonlarında 147 örgüt üyesi şüpheli yakalandı | Video 01:56
Bozdoğan-30 operasyonlarında 147 örgüt üyesi şüpheli yakalandı | Video 28.04.2024 | 09:51
Baraj göletlinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı | Video 04:04
Baraj göletlinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı | Video 28.04.2024 | 08:37
Kadıköy’de bir apartmanın otoparkında bulunan araç alev topuna döndü | Video 07:06
Kadıköy’de bir apartmanın otoparkında bulunan araç alev topuna döndü | Video 28.04.2024 | 08:37
Aynı fabrikada çalıştığı arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti! | Video 02:57
Aynı fabrikada çalıştığı arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti! | Video 27.04.2024 | 16:17
Küçükçekmece’de su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk öldü! | Video 00:10
Küçükçekmece'de su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk öldü! | Video 27.04.2024 | 16:20
Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:56
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video 27.04.2024 | 16:17
Manisa Salihli’de mısır tarlasında 550 kök hintkeneviri ele geçirildi | Video 00:27
Manisa Salihli'de mısır tarlasında 550 kök hintkeneviri ele geçirildi | Video 27.04.2024 | 15:12
Diyarbakır’da İtalyan öğrencileri hedef alan gruba ‘rötar’ operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:57
Diyarbakır’da İtalyan öğrencileri hedef alan gruba ‘rötar’ operasyonu: 5 gözaltı | Video 27.04.2024 | 15:08
Muş semalarında görüntülenen cisim merak uyandırdı | Video 01:38
Muş semalarında görüntülenen cisim merak uyandırdı | Video 27.04.2024 | 14:40
Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı: O anları gözyaşlarıyla anlattı | Video 03:03
Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı: O anları gözyaşlarıyla anlattı | Video 27.04.2024 | 14:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA