Hesap kavgası kamerada! Sandalyeler havada uçuştu: 2 yaralı | Video
Bursa’da esnaf ile mahalleli arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Saldırganlardan biri aldığı işletmenin önünden aldığı sandalyeyi esnafa fırlattı. O anlar kameraya yansırken, yaşanan kavgayı polis güçlükle ayırdı.
Öte yandan, kavga nedeniyle işletme ve park halindeki bazı araçlar hasar gördü. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, 2 yaralı kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.
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