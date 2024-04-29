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Video Yaşam Hesap kavgası kamerada! Sandalyeler havada uçuştu: 2 yaralı | Video
Hesap kavgası kamerada! Sandalyeler havada uçuştu: 2 yaralı | Video

Hesap kavgası kamerada! Sandalyeler havada uçuştu: 2 yaralı | Video

29.04.2024 | 10:43

Bursa’da esnaf ile mahalleli arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Saldırganlardan biri aldığı işletmenin önünden aldığı sandalyeyi esnafa fırlattı. O anlar kameraya yansırken, yaşanan kavgayı polis güçlükle ayırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf ile müşteri arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Aynı mahallede oturan müşterinin yakınlarının gelmesiyle artan tansiyon yerini kavgaya bıraktı. Saldırganlardan biri aldığı sandalyeyi esnaflara doğru fırlatırken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, 2 esnaf başına aldıkları darbeyle yaralandı.

Öte yandan, kavga nedeniyle işletme ve park halindeki bazı araçlar hasar gördü. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, 2 yaralı kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.
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