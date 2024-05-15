Video Yaşam Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri esnafı darp etti | Video
Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri esnafı darp etti | Video

Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri esnafı darp etti | Video

15.05.2024 | 10:47

Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dükkanların önünde bulunan reklam dubalarını kaldırılması için çalışma yaptığı sırada tartıştığı esnafı önce 'size burada ekmek yedirtmeyiz' diyerek tehdit etti, ardından darp etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri cadde üzerinde esnaf tarafından dükkan önüne koyulan reklam dubalarını kaldırmaya çalıştı. Bunun üzerine bir esnaf dubayı zabıta ekiplerine vermeyerek dükkanın içine koydu. Zabıta ekipleri dubayı vermeyen esnafın dükkanına girerek dubayı almak istedi. Zabıta ekipleri ve esnaf arasında sözlü tartışma çıktı. Belediye'ye ait zabıta ekipleri esnafa önce 'burada sana ekmek yedirtmeyiz' diyerek tehdit etti. Ardından da darp etti. Zabıta ekiplerinin darp görüntüleri ise dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaşanılan kavgayı çevredeki diğer vatandaşlar ve esnaflar zorlukla ayırdı.
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