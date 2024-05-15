Nefes kesen kovalamaca: Jandarma çalıntı aracı böyle durdurdu | Video 15.05.2024 | 11:05 Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Jandarmanın çalıntı araç kovalamacası hem karadan hem havadan görüntülenirken şüpheli yakalanırken çalıntı araç sahibine teslim edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Saray İlçesi, Beyazköy Mahallesinde ikamet eden G.A. isimli şahıs jandarma komutanlığına müracaat ederek 59 AZ 055 plakalı otomobilinin çalındığını beyan etti. Arabayı bulmak için Asayiş Timleri ve JASAT Timleri ile birlikte yapılan kamera ve PTS kayıtları araştırmasında çalınan araç üzerine sahte plaka takılarak aracın sofular-Misinli-Ulaş istikametinden Çorlu ilçesine gittiği, bahse konu sahte plakadan ve kamera kayıtlarından yapılan tespitlerde şüphelilerin A.K. ve U.A. isimli şahıslar olarak tespit edildi.

HER ŞEY HEM HAVADAN HEM KARADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çalıntı araç olaydan bir gün sonra seyir halinde tespit edilerek ve JASAT ekipleri tarafından drone ile takibe alındı. Ekipler ile çalıntı araç arasında uzun süren birkovalamaca yaşanırken o anlar anbean drone kamerasına yansıdı. Takip sonucu çalıntı araç ve araç içerisinde bulunan A.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheli U.A.'nın aranmasına devam ederken otomobil sahibine teslim edildi.