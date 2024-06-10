Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayeti iddiasında flaş gelişme! Komşu konuştu: ''Kilolu bir adam..." | Video

Müge Anlı'daki kıyma makinesi cinayetinde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Ahmet, halası Güllü Çolak ve ailesinin bir adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiklerini anlatmıştı. Son olarak komşu Hatice Ekiz bir yıl önce Mehmet Taşpınar tarafından dolandırıldığını, Mehmet'in 5 Bin TL'sini annesinin ise 2 koçunu aldığını, bahsi geçen cinayetle Mehmet'in de ilgisinin olduğunu söyledi.