Sokakta kabusu yaşadılar: Biri yola itildi, diğeri merdivenden atıldı! O anlar kamerada | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarında oturan 2 arkadaş, yanlarına yaklaşan 3 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darp edilen gençlerden biri şahıslar tarafından ittirilince yola düştü, diğeri ise merdivenden atıldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüpheliler olay yerinden uzaklaştıktan sonra E.A. ile H.K. kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti, aynı zamanda şahıslardan şikayetçi de oldu. İkisinin de yüzünde morluklar oluştuğu, merdivenden itilen E.A'nın ise bacağının kırıldığı öğrenildi.
Öte yandan, olay anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların E.A. ile H.K'nın yanına geldiği, bir süre sonra iki arkadaşa saldırdıkları anlar yer aldı.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
06:17
00:34
Nakliye kamyonunda silah ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 10.06.2024 | 14:03
02:37
04:14
Esenler'de pitbull dehşeti kamerada: Saldırdığı kediyi adeta parçaladı 10.06.2024 | 13:59
02:10
YKS sınavında "Yapay zeka" ile kopyaya suçüstü! İşte o düzenek | Video 10.06.2024 | 13:02
06:21
01:14
Mardin'de minareye yıldırım böyle düştü | Video 10.06.2024 | 12:37
02:16
Kamp yapan gençlerin boz ayılarla mücadelesi kamerada | Video 10.06.2024 | 12:37
02:01
Binanın dış temizliği için çıktığı vincin zinciri koptu: 1 yaralı | Video 10.06.2024 | 12:17
01:01
Sahte karavan çetesine operasyon: 11 gözaltı | Video 10.06.2024 | 11:49
00:54
Sahte dedektiflere operasyon: 23 gözaltı | Video 10.06.2024 | 11:45
01:17
Fatih'te iş yerini soyan 3 hırsız kamerada | Video 10.06.2024 | 11:38
01:26
Beykoz’da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet eden hasta bakıcı tutuklandı | Video 10.06.2024 | 11:16
02:18
Kimyasal makinesinin içine düşen kedi son anda kurtarıldı | Video 10.06.2024 | 10:47
03:14
Sevgililer gününde canice öldürülen genç kız ‘Tetikçi’ çıktı | Video 10.06.2024 | 10:47
03:47
Esenyurt’ta çocukların telefon kavgasında ortalık böyle karıştı | Video 10.06.2024 | 10:47
01:01
İnternetten dolandırıcılarına dev operasyon | Video 10.06.2024 | 11:00
04:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Haziran 2024 Pazartesi atv izle! | Video 10.06.2024 | 10:41
03:00
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı | Video 10.06.2024 | 10:28