Sokakta kabusu yaşadılar: Biri yola itildi, diğeri merdivenden atıldı! O anlar kamerada | Video 10.06.2024 | 14:00 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarında oturan 2 arkadaş, yanlarına yaklaşan 3 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darp edilen gençlerden biri şahıslar tarafından ittirilince yola düştü, diğeri ise merdivenden atıldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 2 Haziran Pazar günü gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Ayakkabıcılar Çarşısında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, yol kenarında oturan E.A. (32) ile H.K'nın (35) yanına gelerek, "Neden burada oturuyorsunuz?" diye sordu. Bir süre sonra şahıslar bilinmeyen bir sebeple E.A. ile H.K'ya saldırdı. Şahıslar tarafından ittirilen ve ayağı takılıp yola düşen H.K., şans eseri otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu. E.A. ise merdivenden itildi.Şüpheliler olay yerinden uzaklaştıktan sonra E.A. ile H.K. kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti, aynı zamanda şahıslardan şikayetçi de oldu. İkisinin de yüzünde morluklar oluştuğu, merdivenden itilen E.A'nın ise bacağının kırıldığı öğrenildi.Öte yandan, olay anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların E.A. ile H.K'nın yanına geldiği, bir süre sonra iki arkadaşa saldırdıkları anlar yer aldı.Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.