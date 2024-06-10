Kamp yapan gençlerin boz ayılarla mücadelesi kamerada | Video 10.06.2024 | 12:37 Artvin'de kamp kuran doğa tutkunu gençler beklenmedik bir olayla karşılaştı. Çadır kuran 6 arkadaş ses duyunca dışarı çıktıklarında 3 boz ayı ile karşılaştı. El feneri ve ses çıkartan gençler ayıları korkutarak kaçırmayı başardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şavşat ilçesi Sahara Milli Parkı mesire alanında çadır kuran gençler gece yarısı boz ayılarının sesleriyle uyandı. Ayıların gürültüsüyle uyanan gençler, el fenerleriyle ayıları korkutmayı başardı. Cesur davranışları sayesinde ayıların çadırlara ve kendilerine zarar vermesini engelleyen gençler yaşadıkları o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Ardahan'dan 6 arkadaş kamp yapmak için Şavşat'a geldiklerini belirten doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Necati Sütçü, yaban hayatına karşı alışkın olduğunu fakat kamp yaptığı arkadaş grubunun ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade ederek unutulmaz bir gece yaşadıklarını söyledi. Sütçü, "Sahara festival alanının olduğu bölgeye ana yol kenarına çadırlarımızı kurduk. Araçlarımız da hemen çadırlarımızın yanına park ettik. Günün yorgunluğunu atmak için çadırımızda yatmıştık. Gece saat 01.00 gibi gürültüye uyandık. Hemen el fenerlerimizi alıp dışarı çıktık. Çadırımızın 30 metre ötesinde çöp konteynerlerinin devrildiği ve bize bakan gözlerin olduğunu fark ettik. Bölgeyi biraz daha aydınlatınca 3 yetişkin boz ayının bize doğru baktığını gördük. Biz hem el feneri ile hem bağırarak ayıların korkup kaçmasını sağladık. Gece birkaç defa daha ayıların geldiğini fark ettik" dedi.

Bölgede ayı popülasyonunun yoğunluk gösterdiğini ifade eden Sütçü, doğaya çıkarak kamp kuracak vatandaşları yaban hayvanlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.