Bağcılar’da sokak ortasında bıçaklı ve silahlı saldırı kamerada | Video
Bağcılar’da aralarında husumet bulunan şahıslar sokak ortasında bir kişiyi bıçak ve silahla yaralayıp kaçtı. Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanırken, kovalamaca ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ŞAHISLARIN HUSUMETLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Şüpheli şahıslar ile M.Ç.'nin yaklaşık bir sene önce Alibeyköy'deki bir düğün sırasında alkollü olmalarından dolayı aralarında kavga çıktığı, olayda R.Y. isimli şahsın bıçaklandığı bundan dolayı aralarında husumet olduğu belirlendi. Şüpheli şahısların Ü.Y. isimli kadın şahısla tanışık oldukları, Ü.Y.'nin M.Ç. ile buluşmasını şüpheli şahıslara bildirmesi üzerine şahısların olay yerine gelerek şahsı yaraladıkları öğrenilirken Ü.Y. isimli kadın şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Y.A. isimli şahsın şüpheli şahısları Gaziosmanpaşa bulunan bir ikamette sakladığı belirlenmesi üzerine adrese polis ekipleri tarafından 27.04.2024 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda R.Y., E.K.(30) , E.K.(22) ve şahısları saklayan Y.A. isimli şahıs yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Y.A.' adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.K. R.Y. Ü.Y. ve E.K. isimli şahıslar ise "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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